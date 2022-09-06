Лобода «покаялась» за участие в российских ток-шоу

Новости Украины

Киевской артистке Светлане Лободе пришлось участвовать в популярной российской телепрограмме «Пусть говорят» и пиариться на слезливых рассказах о том, насколько тяжело приходилось певице в собственной стране.

О том, как она об этом жалеет, Лобода рассказала в интервью признанной иноагентом ростовской журналистке Катерине Гордеевой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До этого момента, мы часто приезжали на разного рода программы и рассказывали о своей жизни. Это длилось в течение пяти лет. В течение пяти лет я пыталась двигаться в разных направлениях, до конфликта России и Украины. Приезжала в Россию, выступала на корпоративных мероприятиях. Мои музыку и песни не брали, говорили, что все, что делаю – очень сложное. В то время, как на Украине была одной из первых артисток, гремели песни «Революция», «40 градусов». Все Россией отвергалось: «Вы можете поставить песню на радиостанции за определенную сумму денег, но так просто ничего не поставим, делайте что-нибудь попроще». Нам (в том числе, клипмейкеру, режиссеру и продюсеру Лободы Нателле Крапивиной – ред.) предложили сделать большую программу, посвященную моей жизни как артисту из Украины, который добился больших результатов в России. Это обсуждалось долгое время, и в программе мы не собирались рассказывать о том, что произошло на Украине. Зачем? Программа была большая, в течение трех часов, было много моих коллег, друзей. Конечно, я рассматривала это как шанс, как возможность дальше двигаться, расширять свои горизонты», – призналась певица.

Лобода отметила, что после получения признания в российской музыкальной поп-сцене, «не представляла последствий» и была оскорблена поведением «желтой прессы». По ее словам, теперь «сожалеет», что приняла участие в ток-шоу.

«Я не думала о последствиях. Тем более, что эти срывы в Украине несли, конечно, очень сильный для меня осадок, сильно било по моему моральному состоянию. Внутренне понимала, что мне нужно просто куда-то уехать для того, чтобы успокоиться, чтобы моя жизнь была какой-то стабильной, потому что – в тот момент за мной ездили по три машины с журналистами, меня снимали папарацци, мой дом, где хожу в трусах по двору – из дронов. Это все напоминало какой-то сериал. И каждый день по телевидению рассказывали о том, что мои охранники избивают журналистов, чего не происходило. Считаю сегодня, что мой приезд был ошибкой? Была молодой, не осознавала многих вещей и не понимала, к чему это все ведет», – оправдывалась Лобода.