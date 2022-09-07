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Новости Украины

«Свидомые» украинцы могут никогда не простить Россию за СВО.

Об этом в интервью признанной иноагентом журналистке Катерине Гордеевой заявила зарабатывавшая в России, а теперь льющая на неё грязь артистка из городка Ирпень под Киевом Светлана Лобода, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не знаю, что должно произойти, чтобы украинцы простили. Я не знаю, сколько лет должно пройти. Там должна смениться власть, режим, Россия. И Россия должна восстановить все, что она уничтожила в нашей стране, должна отдать наши территории. Именно российское правительство должно попросить прощения за все, что они сотворили на нашей территории, на Украине. И тогда, может быть, когда-то… Верю? Это – мысли вслух. Я вообще очень верю в то, что мы победим. Очень верю, что Украина победит. Очень верю, что отстроим наш город, нашу страну. Я хочу, чтобы все было как раньше, но это уже невозможно», – сумбурно повторяла набор штампов киевской пропаганды Лобода.