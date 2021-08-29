Лобода приспособленческая: красивой попой на многих стульях

29.08.2021 15:28 (Мск), Москва, Платон Беседин

Новости Украины

Светлана Лобода дала интервью, в котором сообщила, что давно уже живёт за границей. Перевезла туда семью – и вообще радуется жизни.

Светлана – украинка. Довольно талантливая. И её судьба, безусловно, в некоторой степени символична. Украинка сделала карьеру на своей сексуальности, заработала капитал в России, отдалась немцу по имени Тилль и перебралась в Европу, где, по факту, никому не нужна. А вот денежки – пожалуйста, везите.

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Согласитесь, есть в этом некоторая символичность. Более чем. Впрочем, и особое возвышение в этом тоже есть. Потому что слишком многие на Украине хотели бы подобной – европейской – судьбы. Однако в реальности всё куда печальнее – не вилла у моря, как у Лободы, а предбанники и клозеты. При этом, уверен, спроси Светлану: хочет ли она вернуться на родину – ответ будет отрицательный. «Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок!» – пела другая украинка, Варум, но ничего подобного не наблюдается и близко.

Нет ничего странного и тем более порочного в том, чтобы купить дом за границей. Жить, поживать там. Так поступают многие мировые селебрити. Однако лишь единицы из них отказываются от родной земли. Наоборот, у западных артистов модно подчёркивать связь с местами, откуда они происходят.

А что на пространстве СНГ? Всё наоборот. И при этом их, опять же в отличие от западных коллег, никто нигде их не знает. В международном пространстве они абсолютные, как сейчас принято говорить, ноунеймы. Что печалит.

Впрочем, в плане доходов у Лободы и иже с ней более чем неплохо. Но разве нет противоречия в том, чтобы зарабатывать в России, а жить за границей? Ещё и имея украинские корни. Правда, Светлана, живя там, хотя бы не хает то, что происходит здесь. Тот же Макс Покровский поступает иначе: он ездит в Россию зарабатывать, живя в США, но при этом родную землю поливает регулярно чёрными жидкостями так, что темным темно вокруг становится. Как-то это нелогично, не правда ли?

И уж совсем омерзительно говорить о туповатых русских, но денежки с них иметь. Или?.. Хм, а что если этим самым русским, россиянам внять словам артистов и стать умнее. Как? Да просто не финансировать тех, кто сбегает за границу, плюясь в Россию. Пусть там – за рубежом – и живут себе, и работают. В клубах поют, если их возьмут, конечно. А мы тут как-нибудь сами без них разберёмся.

Ну а что до Лободы, завершая её историю, то это, конечно, своего рода реализовавшаяся Ukrainian dream, существующая как исключение, лишь подтверждающее правило.