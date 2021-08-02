«Лобовая украинская пропаганда» – российский либерал огрызнулся в эфире на рагулей

02.08.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Российский либеральный писатель Дмитрий Быков в сердцах отчитал украинского радиоведущего за то, что он с ним 45 минут обсуждает «давно навязшую в зубах тему, какая плохая Россия и какая хорошая Украина», таким образом, определяя «собственную идентичность через врага».

Это произошло в эфире украинского филиала американского «Радио Свобода» «Крым Реалии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская пропаганда ничем не лучше российской, а в некоторых моментах она еще и более лобовая. Как российским либералам хотелось бы видеть в Украине идеал добра, терпимости, такую Мекку славянства, которая призывает к себе всех талантливых свободолюбивых славян и всем обещает дать работу. А я приезжаю и читаю: опять поганый москаль, к тому же жид ездит в Киев, как к себе домой. Приезд россиянина сюда воспринимается: зачем он ездит за длинной гривной на гастроли в воюющую страну. Все это разговоры о том, что в военное время нам не потрибны – не советы от москалей, ни стихи от москалей, что, мы всего этого не видим, что ли? Давайте, не делать вид. Украинская пропаганда в огромной степени держится на ненависти, и эта ненависть очень дурного пошиба», – вышел из себя Быков.

По его словам, многие россияне за свою позицию по украинскому вопросу «пожертвовали работой и даже свободой».

«Россия это не гигантский монстр, который плющит маленькую желто-голубую вольнолюбивую страну. У нас сложные отношения. Это сложный долгий брак. И говорить, что в этом браке одни желто-голубые, а другие красно-коричневые это не совсем справедливо. Не все такие уж белые и пушистые. Я достаточно потерпел за свою позицию в России, чтобы здесь в Украине не прятать кое-каких очевидных вещей. Вот, то, что русскую школу нельзя открыть, это хорошо? Такие школы есть, но новый закон о языке минимизирует их количество», – покритиковал свидомых либерал.