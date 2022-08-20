«Лобовой штурм Славянска не имеет смысла» – эксперты рассказали об успехах на фронтах

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Новости Украины

Русские войска ведут продвижение с целью окружения Славянско-Краматорской агломерации. Кроме того, есть успехи и по другим направлениям в Донбассе.

Об этом говорили участники эфира на Первом канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Специализирующийся на военной тематике журналист и блогер Юрий Подоляка, ссылаясь на свои источники на местах, сообщил об успехах русских войск сразу по нескольким направлениям.

«Данные поступают ко мне со всех направлений. Подтверждается информация, что наши войска под Харьковом в Золочевском укрепрайоне взяли два населённых пункта. Сегодня утром Генштаб вооружённых сил Украины сообщил о том, что российские войска начали мощную атаку в район Барвенково. Идут в двух направлениях. На эти направления идут мощные атаки. Пытаются пробить брешь в обороне украинских вооружённых сил. Не факт, что сегодня мы получим подтверждение, что мы взяли какие-то населённые пункты. Но движение в район Барвенково, оно в целом предсказывалось, потому что лобовой штурм Славянска не имеет никакого смысла. Наоборот, надо обходить Славянско-Краматорскую агломерацию, и это единственный путь – через Барвенково. Новости про район Светлодарской дуги южнее Бахмута. Тут мы имеем приобретения – мы взяли населённый пункт Дача. В ДНР сообщили, что взяли ещё и Зайцево. Продвижение серьёзное. В районе Авдеевки и в районе Песок. Вышли на окраины Опытного, Водяного, на окраины Невельского. В целом эта операция выполнена успешно. Сейчас идёт перегруппировка. Тут всё идёт по плану, движемся вперёд. Утром пришло сообщение о том, что в районе Угледара мы тоже добились значительного успеха. Населённый пункт Павловка перешёл под наш контроль, подробности уточняются», – поделился журналист.

В то же время подполковник Народной милиции ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко сообщил об успешном взаимодействии с союзной армией ДНР и успехах на местах.

«Наши военнослужащие продолжают планово специальную военную операцию. Было ликвидировано 45 человек личного состава ВСУ, уничтожено 5 бронетранспортёров, 2 артиллерийских орудия и 3 единицы автомобильной специальной техники. Есть ряд успехов по направлениям. Прежде всего, успехи ДНР в н. п. Зайцево. Нам это помогает, это наш фланг. Фланг активно действует. Где-то позволяет высвободить нам силы для того, чтобы сосредоточиться на каких отдельных конкретных целях. Касаемо населённого пункта Соледар, там тоже есть ряд успехов. Наши военнослужащие вышли из промзоны и уже действуют в городской черте. Уже под нашим контролем имеются улицы данного н.п.», – рассказал подполковник.