«Логика чёткая»: РФ радикально изменила модель обстрелов Украины – Климкин

Вадим Москаленко.  
14.04.2024 17:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Удары ВСК России по энергетическим объектам на Украине призваны превратить «незалежную» из экспортёра электричества в тяжёлое экономическое бремя для стран ЕС.

Об этом в интервью киевской пропагандистке Наталье Мосейчук заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Удары ВСК России по энергетическим объектам на Украине призваны превратить «незалежную» из экспортёра электричества...

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«Полностью изменилась модель обстрелов [ВКС России]. Они хотят сделать нас как чемодан без ручки для Европы. Это очень чёткая логика – переговоры, и завалить нашу евроинтеграцию. Одновременно. Это твикс два в одном», – рассуждал Климкин.

«Кто-то говорит: «А почему эти уроды не стреляли зимой, когда страдают? Тут весна, солнышко. Американцы меня спрашивают: «Может быть, это такой ответ на обстрелы НПЗ?» Чудики, научитесь уже чему-то.

Посмотрите на модель этих обстрелов, что и как. Это сейчас реально – завалить всю энергетическую систему, сделать слабее, и сделать всю Украину как чемодан без ручки для Европы. Сказать: «Видите, Европа. И что будете делать, вы ж их не оставите», – вещал злой Климкин.

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