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Думаете, они успокоятся? Нет. После того, как одесский горсовет проголосовал за демонтаж памятника Екатерине II, патриотическая общественность все равно не перестала бурлить миазмами.

Так, на сайте главклоуна появилась петиция под названием «Поменять монумент Екатерине II на наших пленных под угрозой его уничтожения». О как!

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Автор, Богдан Савченко — неизвестная зверушка, но сразу видно, патриот. Вот что он написал:

«Этот памятник Екатерине II не несет никакой ценности, кроме идеологической (для так называемого русского мира). Учитывая то, насколько символичен для сторонников «русского мира» этот памятник, было бы гораздо прагматичнее, благодаря ему – освободить наших военных из плена, путем обмена на этот памятник, под угрозой полного его разрушения. Если для врага этот памятник представляет собой иррационально большую ценность, то этим нужно пользоваться».

Классическая логика долгоносика — «як не з’їм, понадкусюю» — ничего не попишешь. А на момент написания этой заметки, с 13 декабря, даты регистрации, за петицию проголосовали 567 долгоносиков из необходимых 25 тысяч.

Что касается самого монумента, то пока он так и стоит в фанерном саркофаге, однако в мэрии его решили временно переместить на хозтерриторию Одесского художественного музея — того самого, который возглавлял и позорил Александр Ройтбурд, занимавшийся генитальным творчеством. Одно хорошо, помер, иначе страшно было бы представить, какие инсталляции он устроил бы с монументом.

Правда, музей кишит последователями Ройтбурда — создателями золотой вагины, штанов с коричневыми пятнами и прочих шедевров. Но мэр города Геннадий Труханов не спешит с демонтажом — он занят раскраской рождественских пряников для отправки на фронт. Надеюсь, сцены с коллективной терапией из «Полета над гнездом кукушки» все помнят?..

Что, кстати, примечательно, статуи основателям Одессы — де Рибасу, де Волану, Потемкину и Зубову тоже отправлены на «свалку истории» вместе с Екатериной. А теперь внимание — долгоносики же сами не додумаются — а что, если вместе с Екатериной взорвать Дерибасовскую, Деволановский спуск и Потемкинскую лестницу? Ну, гениально же! И как эти «проклятые объекты имперского и советского прошлого» до сих пор существуют?! Или их тоже уже готовят к уничтожению вместе со всей Одессой, ведь ничего украинского в ней нет?..