Логика Великой Отечественной неприменима к СВО – Трухан

Максим Столяров.  
21.10.2024 18:42
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российское руководство старается минимизировать потери среди личного состава, поэтому может показаться, что наступление проходит медленно.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российское руководство старается минимизировать потери среди личного состава, поэтому может показаться, что наступление проходит...

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«Определение сроков окончания СВО контрпродуктивно. То есть, грубо говоря, в настоящее время военное действие имеет тот темп, который задан Верховным Главнокомандующим, Советом Безопасности, и который принят к исполнению. Соответственно, спущен по войскам.

Естественно, все двигаются аккуратно, это минимизирует потери. У нас очень многие любят опыт Великой Отечественной войны давать. Так вот, опыт Великой Отечественной войны заключается в том, что там были конфликты между военными, которые говорили: «дайте нам».

Уровень потерь, который был в Великую Отечественную войну, в настоящее время рассматривается как неприемлемый. Поэтому и формируют другую тактику, другие оперативные задачи», – подчеркнул эксперт.

«Рано или поздно мы возьмем Селидово, освободим Краматорск, Славянск и так далее. Месяцем либо полугодом раньше, позже – нас это вообще не колошматит. Но если надо будет резко нарастить усилия, чтобы прорыв был, мы это сделаем. Просто, сейчас это не надо», – подытожил военный.

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