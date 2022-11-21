«Логистическая удавка»: российский Крым оказался в зоне досягаемости украинских ракет

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После отступления российской армии из Херсона на левый берег Днепра Крымский полуостров оказался под угрозой обстрелов ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в сюжете интернет-канала «Апостроф ТВ».

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«Оккупационная власть вынуждена была уйти аж до Геническа, а под ударом высокоточного оружия ВСУ оказалась огромная территория на север от Крыма. Для наглядности возьмем два вида вооружений, которые ныне используют ВСУ. Первое – РСЗО «Хаймарс». Начальную точку поставим за 15 километров от Днепра, то есть за пределами наиболее рискованной зоны, которая под огневым контролем врага. Таким образом от побережья Херсонщины эти РСЗО покрывают большую часть левобережной части Херсонской области», – говорит ведущий военный эксперт Валентин Бадрак.

По его словам, куда более интересная ситуация с ракетным комплексом «Точка У», который «даже с учетом 15-километровой буферной зоны достает до Краснопееркопска».

«Но самое главное, что «Хаймарс» и «Точка У» держат под огневым контролем железнодорожные линии, которыми недавно пользовались оккупанты для тылового обеспечения», – добавляет журналист.

Отмечается, что «Точка У» достает и до стратегической ветки, которая связывает Крым с Мелитополем.

В свою очередь экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко обращает внимание, что не только «Точка», но и «Ольха М» может бить на 110 – 120 километров.

«Можно представить панику российского командования, когда Украина получит в свое распоряжение оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые бьют на расстояние до 300 километров», – отмечает «Апостроф ТВ».

К проблемам России в Крыму отнесли и возможный выход из строя в результате штормовых ветров паромной переправы.

Правда, тут же следует оговорка, что «даже полная логистическая изоляция не означает, что ВСУ смогут легко деоккупировать Крым».

«Впрочем, стратегически Крым уже на выгодной позиции. ВСУ остается вернуть контроль над Новой Каховкой, где берет начало Северо-Крымский канал, а также перерезать сухопутный коридор оккупантов в районе Мелитополя или Мариуполя. Повторный удар по Крымскому мосту не помешает», – считает автор программы.

Военный эксперт Петр Черник прогнозирует, что «Крым обязательно будет зажат».

«Херсонская методика логистической огневой удавки сработала на 100 процентов», – сказал Черник.