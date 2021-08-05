Москва, Олег Кравцов
Локдаун едва не сорвал работу российской оборонки
В прошлой году из-за распространения ковида большинство российских предприятий оборонного комплекса прекратило свою работу.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде», рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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Главной проблемой для армии в условиях пандемии он назвал остановку работы весной прошлого года из-за введенного в регионах локдауна предприятий оборонно-промышленного комплекса и их поставщиков, задействованных в выполнении государственного оборонного заказа.
«Как только главами субъектов в марте были приняты решения о нерабочих днях, большинство оборонных заводов России фактически прекратили свою работу. На память, это и «Севмаш», «Звездочка», концерн «Калашников», КАМАЗ, «Восточная верфь» и ижевский электромеханический завод «Купол», авиационный завод в Улан-Удэ и многие другие.
Почти 2 миллиона рабочих и инженеров по всей стране не работали! Под угрозой срыва оказались не только поставки вооружения и военной техники по гособоронзаказу почти на 1,5 триллиона рублей, но и экспортные поставки нашим зарубежным партнерам на сопоставимую сумму», – вспоминает Шойгу.
По его словам, министерство ежедневно вело переговоры, убеждая глав регионов и руководителей предприятий восстановить производство военной продукции, но те не могли нарушить ограничения надзорных органов.
Ситуация изменилась после доклада министра президенту РФ Владимиру Путину.
«На совещании президентом были приняты выверенные и своевременные решения по возобновлению в безопасных условиях производства вооружения и военной техники в интересах Вооруженных сил и зарубежных покупателей. Под круглосуточным контролем Национального центра управления обороной удалось в короткие сроки восстановить необходимый ритм производственного процесса на всех предприятиях ОПК», – отметил глава оборонного ведомства.
«Мы со своей стороны направили на предприятия подразделения РХБ-защиты для проведения дезинфекции цехов и площадей. И с 10 апреля прошлого года мы оказываем помощь в проведении дезинфекционных мероприятий на объектах ОПК. К настоящему времени нашими подразделениями РХБ-защиты проведено свыше 700 дезинфекционных мероприятий на 93 предприятиях. В ходе этой работы обработано более 3,5 тысячи цехов и производственных помещений общей площадью более 2 миллионов квадратных метров», – уточнил Шойгу.
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