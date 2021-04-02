Локдаун еще не наступил, а экономика Украины уже валится

02.04.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Падение экономики Украины продолжается, и общенациональный локдаун только усугубит кризис.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не секрет, что за прошлый год мы вместо роста в 4,5%, который прогнозировался, получили минус 4,5%. Разница между прогнозным и реальным состоянием экономики – почти 10% ВВП.

К сожалению, тенденция к падению экономики сохраняется и в этом году. В частности, ключевые отрасли украинской экономики, промышленность и аграрный сектор, и в январе, и в феврале продолжили падение. Падение промышленности в феврале – 4,6%, аграрный сектор – 6,3%. Это существенное снижение ключевых отраслей экономики будет тащить вниз и общий показатель ВВП.

И это – еще до того локдауна, который мы в ближайшее время будем наблюдать по всей стране, а не только в «красных» зонах. Нас ждет общенациональный локдаун. Так вот, еще до этого локдауна у нас очень существенное падение в ключевых отраслях. Это – основной фактор, который может потянуть вниз и курс гривны», – сказал Новак.