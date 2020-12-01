Локдаун на Украине обернется весенним майданом со сносом власти

01.12.2020, Киев, Вадим Москаленко

Если при и без того плачевном состоянии экономики Украины, уничтожить бизнес, не давая людям зарабатывать, оставив их сидеть дома, проводя так называемый локдаун, уже к весне социальное напряжение может вылиться во всплеск, который приведёт к изменению власти.

Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил украинский политтехнолог Александр Теплюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А теперь представьте себе, что мы вводим этот локдаун, где люди и так люди начали намного меньше покупать одежды и всего, что связано с этим, заработки и так падают, у людей нет возможности платить аренду, выплачивать зарплату, нет денег ни на что. На что тогда эти люди пойдут?

Пойдёт как раз эта ситуация социального напряжения. Она возрастает с каждым днем, всё в результате мы весной можем получить такой сильный всплеск, который может привести, извините, к изменению самой власти, всё может быть», – заявил эксперт.

«А власть наша, с учетом её потенциала и квалификации, с учетом того, что они и как делают, к этому плавно подходит. У них нет на самом деле ни одного решения, которое спасло бы мелкий и средний бизнес. Вот эти 8 тысяч гривен – это плюс, я не спорю, что это плюс. Вопрос в другом, где брать деньги? У нас задолженность к концу года по внешним долгам более двух триллионов гривен. Мы планируем бюджет, рассказываем о наполнениях, обо всём остальном, но у меня такое ощущение, что люди живут в каком-то другом параллельном мире.

Нет, я знаю, что у тех, у кого всё хорошо финансово с 90-х, они не знают, как живут люди снизу, для них это другой мир, и поэтому считают и оценивают всё по себе. Они не понимают, что на сегодняшний день у людей нет денег на медикаменты, на еду нет денег. А мы ещё вводим локдаун. Сейчас введём, посадим ещё большее количество людей дома. Вот этот бизнес, который ещё был, у людей нет возможности зарабатывать, значит, соответственно, люди не могут тратить, другие не могут продавать.

Мы приводим к тому, что наша страна уже не просто падает, страна летит вниз с такой скоростью, что мы либо разобьемся во что-то, либо надо полностью всё менять», – сказал Теплюк.