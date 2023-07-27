«Лох с одесского Привоза» – Мосийчук прошёлся по военкому Борисову

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Скандальный главный военком Одессы Евгений Борисов оказался дураком, когда поверил на слово киевскому руководству и решил сдаться украинскому президенту Владимиру Зеленскому и его команде, отделавшись сравнительно небольшой взяткой.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик признанного террористическим в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю военкома Борисова лохом. Лох с одесского Привоза, в прямом понимании этого слова. Лично я понял, что Борисову – всё, когда журналист-расследователь Миша Ткач появился с квадрокоптером, съёмками, возле его (испанской) виллы. Я тоже пытался снять это. Туда ездили мои друзья, жители Испании, запустили квадрокоптер. Кончилось это тем, что охрана городка Золотая миля вызвала полицию, квадрокоптер приземлили, их оштрафовали. И когда там появился Ткач со своими съёмками, стало понятно, что ему дала «зелёную» испанская власть. А испанская власть не могла дать никакую «зелёную» без обращения нашей украинской власти», – сказал Мосийчук.

Он подчеркнул, что теперь украинский президент Владимир Зеленский и его команда будут делать себе пиар на этом деле.

«И это должен был понимать Борисов, почему я его и называю лохом с Привоза. После обращения президента о том, что Борисову объявили подозрение, все думали, куда он делся – сбежал за границу, в Киеве прятался. Нет. Господин Борисов находился возле границы, и спокойно мог её пересечь. Спокойно, с его связями, контрабандными потоками, его деньгами. Борисов встречался практически со всем военным и силовым руководством южного региона. И через них пытался порешать свой вопрос. Нашему одесскому лоху что-то наобещали, он ещё что-то кому-то отстегнул, его направили в Киев, и он пошёл сдаваться в ГБР. Но за 50-70 метров до входа в Главное управление Борисова-лошка – за лошка, и туда потянули. Ему дали залог – 150 миллионов. Он его не уплатит, за него его не уплатят. Потому что при зашкваренности ситуации уплатить за него налог – это зашквариться самому. А он не уплатит, потому что это лишний срок себе навесить, если у него и есть такие деньги», – отметил он.

«Либо Борисова будут раздевать и уменьшать залог, переводить в кэш каких-то чиновников. Либо Ермак и дальше будет держать под контролем, и на этом будет делаться политика президента», – добавил экс-депутат.