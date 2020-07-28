«Лох в кубе» – израильский эксперт оценил переговоры Зеленского с луцким террористом

28.07.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский не умеет вести переговоры ни с кем, и в роли психиатра с луцким террористом он выглядел не совсем убедительно.

Об этом в эфире телеканала ITON.TV заявил израильский военно-политический аналитик, бывший руководитель спецслужбы «Натив» (1992-1999) Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент Украины продемонстрировал за свою деятельность в течение года в качестве президента, что он не в состоянии ни с кем вести переговоры вообще. Ни одни переговоры, которые он вел (а не разговоры), не привели ни к какому результату, только к позору или к насмешкам.

Он не умеет вести переговоры со своими партийными товарищами, он не умеет вести переговоры с иностранцами, он не умеет вести переговоры с властными структурами. А как он вел переговоры с героями АТО на линии фронта? Пытался доказать, что он не лох. Так у него же на лбу написано: «ты не лох, ты лох в квадрате, в кубе». А он доказывает, что он не лох.

Это переговоры президента. И вот с такими данными, с такой способностью вести переговоры он ведет переговоры с террористами аж 7 минут. Я не знаю, может у них была общая тема для разговора. Переговоры ведут специалисты-психологи, а в данном случае должен был быть психиатр. Я знаю, в Израиле это было, приходилось с этим сталкиваться», – подытожил Яков Кедми.