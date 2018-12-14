«Лохи! Дуля вам будет двойная» – Зеленский довёл майданщика до истерики

14.12.2018, Киев, Владимир Гладков

В эфире телеканала «ZIK» одиозный автомайдановец Сергей Поярков впал в истерический припадок, обсуждая фигуру потенциального кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



«Объединяющим нацию является моральный авторитет. Давайте посмотрим на Зеленского как на противоположность морального авторитета: человек живёт за деньги олигарха Коломойского и стопроцентно от него зависим. Потому что все украинские каналы убыточны, слухи о том, что Коломойский Зеленскому должен – это слухи, документов мы не видели, но понимаем – он кормится от одного олигарха, и это доказывается следующими фактами.

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Когда была «революция гидности», хозяин Коломойский сказал своим шавкам: «А ну цыц!», и весь коллектив молчал. Когда убивали, когда били гражданская позиция отсутствовала. Был момент в стране, когда каждый высказался, только Зеленский с компанией промолчал, так как олигарх Коломойский не определился, он позвонил, как я вижу по поведению Зеленского, и сказал: «Молчать!», и шавка замолчала», – рассказал Поярков.

Также автомайданщик предупредил что все, кто собирается голосовать за Зеленского, будут жестоко разочарованы.

«Сто процентов вас «намахают». Я по этому поводу вспоминаю, когда-то сидят два народных депутата, когда ещё наливали в столовой Верховной Рады, и вспоминают перестроечное прошлое. Два важных, один с оппозиции, а другой от власти. И они уже кваснули хорошо, и один другому говорит: «А помнишь, как мы на вокзале? Я низовой шарик катаю, а ты верховой, меня прикрываешь» – вот так обязательно! Если ты знаешь человека, который катает шарик – это Коломойский, и человека, который прикрывает. И низового знаем, и верхового!», – заявил он.

«Шарик вот тут! Уважаемые избиратели, шарик всегда тут! Под теми напёрсточками его никогда нет. Лохи!!! Шарик всегда тут!», – кричал «свидомый».

«Надо объяснить: если вы что-то хотите найти под напёрсточком Зеленского, он всегда для вас пустой. Лох – это судьба! Если вы под напёрсточком Зеленского хотите найти шарик счастья – дуля вам будет двойная, а не шарик счастья! Это гарантия», – завелся Сергей Поярков.

Отметим, что такая медийная активность против фигуры шоумена, еще даже не выдвинувшегося в президенты заставляет предположить, что у Порошенко всерьез опасаются Зеленского, как конкурента и серьезно воспринимают данные соцопросов, отводящие щоумену вторую строчку в рейтинге.