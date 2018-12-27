Лолита Милявская: Крым – це Украина

27.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Известная российская певица Лолита Милявская, которой на три года запретили въезд на Украину, откуда сама артистка родом, считает «в душе» Крым украинской землей, но въезжает туда по российскому паспорту.

Об этом поп-исполнительница заявила в интервью киевской журналистке Светлане Крюковой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Артистка при этом посетовала, что Киев ввел норму о необходимости получения разрешения на посещение российского Крыма, которую невозможно выполнять артистам из-за плотного графика.

«Я не занимаюсь политикой, я в шоу-бизнесе. Если я буду сейчас соблюдать непонятно что придуманное, искусственное, я просто буду без работы. У меня кратчайшая точка – самолет, выезд. Самолет-поезд-переезд, мне некогда заморачиваться. Для меня это бред. Я не собираюсь принимать эти законы…

Для меня не существует этих игр политических. Я гражданка России, я въехала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия сейчас считает своей.

Для меня Крым – это по-прежнему Украина в душе, я общаюсь с Крымом. Кстати, ни одной таблички, ведь, не убрали на украинском языке. Я приезжаю в Крым, я пою на украинском языке, я в России пою на украинском языке», – заявила Лолита.

Следует отметить, что в Сети широко разошелся ролик, где Милявская летом 2015 года на концерте в Керчи исполняла песню группы «Океан Эльзы» на украинском языке.