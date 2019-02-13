13.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Кода едешь через зону боевых действий по постоянно простреливаемой территории, страшно не за себя, а за свой коллектив.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила российская певица Лолита Милявская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А сейчас вы бы на концерт в Донбасс не поехали?» – спросили артистку.

«Мне предлагали ехать за деньги, я отказалась, сказала, что не поеду. Я просто посчитала неприличным брать деньги в ситуации военных действий. И дело не в том, чтобы бесплатно. У меня коллектив, я не могу рисковать членами коллектива, я не могу не спросить у них, у людей, которым 60, поедете ли вы, а надо ехать через зону, которая периодически обстреливается. Рисковать собой я могу, а вот рисковать ребятами… И, надо сказать, что некоторые сказали: «Нет, у меня внуки, я не поеду» – рассказала Милявская.

В то же время многие известные российские артисты не побоялись выступить в Донбассе с концертами.