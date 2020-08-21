Ломать всё! Запад уготовил Белоруссии намного худшую участь, чем Украине

21.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Ряд западных стран, заинтересованных в госперевороте в Белоруссии, стремятся не просто захватить контроль над этой страной, а предварительно полностью её уничтожить. Им сейчас не выгоден уход Лукашенко, который ослабляет своим нахлебничеством Москву и одновременно приводит в полную негодность белорусскую «советскую» бюрократическую систему.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил политолог Василий Колташов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда на Украине разворачивались события (госпереворот 2014 года – прим. ред.), одной из главных задач организаторов Майдана было не сломать бюрократию, не сломать машину управления, чтобы перехватить управление страной сразу, сходу.

Поэтому они останавливали толпу перед администрацией и говорили: «Пожалуйста, не входите, не сжигайте компьютеры, не уничтожайте документы, не ломайте работу аппарата. Мы перехватим весь аппарат полностью». Это было на Украине.

Здесь у Запада цели совершенно другие – они понимают, что белорусская бюрократия в принципе им враждебна. Поэтому в данном процессе их целью является не Лукашенко, а разрушение бюрократической системы.

Если Лукашенко уйдёт, а бюрократическая система сохранится, то там станет возможным проведение действительно честных выборов, где не будут участвовать кукловоды из Брюсселя или Вашингтона. Там произойдёт переход власти, появятся партии, которые будут отражать внутреннюю повестку, в том числе и повестку отношений с Россией.

Возможно, и сам Лукашенко возглавит какую-то оппозиционную партию. Но там не случится потери контроля над страной», – сказал он.

Василий Колташов уверен, что именно по этой причине сопротивление Александра Лукашенко и его нежелание расставаться с властью играет на руку западу.

«Именно поэтому в планы Запада укладывается сопротивление Лукашенко. Чем дольше он цепляется за власть, тем в большую негодность будет приходить система бюрократии.

Сюда я включаю и военных, и полицию, и всю систему исполнительной власти, и суды, и всё. Потому что общественное отрицание Лукашенко огромно, он морально уничтожен. Если он продолжит это цепляние, то в какой-то момент какие-то из подразделений бюрократии выйдут из-под контроля и нанесут удар», – резюмировал эксперт.