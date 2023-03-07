Ломоносов и шизоидное мурло украинской «науки»

На Главхуторе продолжается вакханалия по вымарыванию реальной истории. В конце февраля со стены Киево-Могилянской академии убрали памятную доску, посвященную М. В. Ломоносову.

Доска сия (между прочим, на украинской мове) висела там с 1973 г. – в память о том, что Михайло Васильевич здесь учился и работал в 1734-1735 гг. На протяжении нескольких месяцев он слушал философские и нравственно-богословные лекции Иеронима Миткевича, лекции по математике и физике, а также трудился в лаборатории этого старинного и авторитетного учебного заведения (осн. в 1615 г.).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Современная же «Могилянка» – Национальный университет «Киево-Могилянская академия»,- засевший в древних стенах и спекулирующий на исторической славе своего предшественника, являет собой кубло украинского нацизма и инкубатор по выпуску свидомых «специалистов» с промытыми мозгами.

Посему неудивительно, что мемориал в честь великого ученого решили снять. Кстати говоря, породил нынешнюю нацистскую «альма матер» бывший коммунистический парторг Института литературы, некто Брюховецкий. Он сразу после августа 1991-го перекрасился, подсуетился и прихватизировал ее помещения под свои нужды (а кусок был очень лакомый).

Снять доску распорядился теперешний глава «академии» по фамилии Квит. Выходец, естественно, с западенщины, как и большинство укропских культуртрегеров; учился во львовской школе и служил в Прикарпатском военном округе. Пробандеровский журналюга с «научной» степенью: склепал диссертацию о Донцове и других идеологах ОУН-УПА.

Конечно, его раздражало присутствие на подвластной ему территории величайшего русского ученого, как Шарикова раздражали профессор Преображенский и доктор Борменталь. Вот Квит и рассобачился. А в качестве обоснования своих действий, своей «очистки», не придумал ничего лучшего, как заявить, что, мол, Ломоносов… никогда в «Могилянке» не учился!

А еще раньше, в ноябре прошлого года, столичный горсовет, где большинство составляют нацисты из тягнибоковской «Свободы» и им подобные, переименовал, среди десятков прочих, также и улицу Ломоносова. Построенную в советские годы и состоявшую, в основном, из технических корпусов университета им. Шевченко и его общежитий. В них в студенческую бытность проживало не одно поколение будущих великолепных советских специалистов по различным отраслям знаний.

Сегодня мы вновь беседуем об этих и других фактах издевательств над историей, наукой, культурой и здравым смыслом с уже знакомыми нам киевлянами. Они представители старого русского Киева, которые родились и жили в нем еще до массового заселения Матери городов русских западенцами и украинской жлобской лимитой из сел и хуторов, затеянного в 1960-х годах. Это физик Андрей и чета пенсионеров, экс-преподавателей высокой квалификации, Иннокентий и Эльвира.

– Вот это открытие так уж открытие! – с горечью смеется по поводу квитовского собачьего бреда Андрей. – Вполне достойное и этого галичанского пана – обладателя всех возможных фальшивых степеней и наград от плешивых украинских псевдонаук, – и еще пионера всей этой мегабрехни – Бебика! Помните его?

Эльвира:

-Конечно, помним. Это проректор еще одной подобной «кладези знаний» – университета «Украина». (Раньше все эти конторы были либо профтехучилищами, либо, в лучшем случае, техникумами, а теперь превратились в вузы с высшими степенями аккредитации). Тот Бебик, самый, который «открыл», что укры выкопали Черное море, а царевич Будда, оказывается, родился в селе Буда Киевской области. Кажется, Таращанского района. Разумеется, такими мелочами, как отсутствие во времена Будды не только села (от слова «будка», вероятно), но и самой области, с районом и вместе со всей Незалежной, Бебика – бывшего пропагандиста марксизма-ленинизма, а затем родоначальника новой укромифологии, – ничуть не смутило.

Иннокентий:

-Совешенно верно. Впрочем, в этой чепухе нет ничего удивительного. И эти ничтожества – и Бебик, и Квит, и иже с ними, все им подобные так называемые «ученые», вкупе с политиканами, – они бы не заслуживали никакого внимания, если бы не были жутким отражением кошмара, происходящего и в украинской науке (некогда высочайшего уровня!), и в культуре, и в общественной жизни. Эдаким воплощением рагульской шизофрении, воспитывающим, увы, новые поколения. Это самое страшное.

ПолитНавигатор:

-Но чем они аргументируют свои поступки? К примеру, чем объясняют переименование улицы того же Ломоносова? Ну и, естественно, все подобные абсурдные указы, касающиеся Пушкина, Булгакова, Гончарова, великих деятелей культуры и науки, даже Мичурина?

Андрей:

– А вот чем. Вот как, к примеру, это решение Киеврады прокомментировал в своей статье один из авторов газеты «Вечірній Київ», некий Ковтанюх, обозначенный там как «соучредитель Украинского центра здравоохранения».

ПН:

-Что-то у них фамилии часто соответствуют интеллектуальному уровню. Это случайность или?..

Андрей:

– «Или». Это такое коллективное мурло украинского тупого манкурта. Не исключаю, что их так и подбирают – по принципу указанного вами соответствия… Так вот, сей «интеллектуал» написал, что безмерно рад переименованию, потому что он как раз житель этой самой улицы. Поскольку, по его мнению, ломоносовская топонимика присутствует в украинских городах не потому, что Ломоносов был ученым, а потому что был российским ученым.

«Ломоносов снискал славу в Российской империи именно на волне «антизападничества». Как это постоянно было в истории России, на смену коротким «окнам в Европу» всегда приходили долгие и темные периоды сцепления скреп, – пишет Ковтанюх. – И советской власти очень нужно было показать источники развития технической науки на наших территориях именно «от Ломоносова».

Иннокентий:

– А не хотели бы эти геростраты задаться вопросом: какое отношение, скажем, к знаменитому университету имеет Шевченко? Он что, великий ученый, деятель науки?.. Он там лишь недолго ошивался во временной природоведческой комиссии, потом снюхался с революционерами и был изгнан. Это Советская власть ему эдакий подарок сделала, подарив чужой университет, который назывался в честь Святого Владимира, а заодно и близлежащие бульвар и парк. Почему же все эти ковтяхи, или как их там, не требуют запрета шевченковской топонимики – она ведь тоже советская?! Да потому что, простите, они либо тупые вояки с промытыми мозгами, либо беспредельные брехуны.

Андрей:

– Нацисты снесли памятник освободителю Украины Н.Ф. Ватутину в Мариинском парке. Бандеровские предки убили его, а потомки глумятся над могилой. Но это был военачальник, который с этой сволочью воевал. А ученые и писатели, особенно из прошлых веков, чем не угодили-то?.. Нет, я понимаю, в угоду коллективному Западу хотят разрушить все скрепы, извести все русское. Но ужасает их шизофреническая зацикленность на своих идеях фикс.

Эльвира:

-Кстати, да, вы знаете, я тоже об этом думала. Может быть, это у них такая сезонная коллективная шизофрения? В прошлом году зациклились на Булгакове, потом на Ломоносове. Про Александра Сергеевича я уже молчу… Причем ведь не только в Киеве, но и в других городах, в Днепре, например. Там шизоиды-циклоиды тоже снесли памятник поморскому гению.

Иннокентий:

-Да, наверное, сезонная, Только этот сезон уж слишком затянулся, больше тридцати лет длится. Подонки-правители его превратили в мертвый сезон для науки, культуры и народной совести.