Лондон готовит прорыв ВСУ к Азовскому морю и рассечение российской территории

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Генштаб Великобритании разработал план наступления украинской армии с прорывом к Азовскому морю, после чего российская группировка окажется рассечена, а Херсон будет окружен.

Такие данные публикует российский политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Многие считают, что ВСУ свой главный удар этой осени готовят от Запорожья на Бердянск. Там уже сосредоточены мощные силы ВСУ. Цель ВСУ выйти к Азовскому морю. Также цель ВСУ разрезать группировку российских войск и создать угрозу окружения для армии России в Херсоне. Эту операцию удара на Бердянск разрабатывает генеральный штаб Британии. ВСУ только исполнители», – утверждает Марков.

Публицист Егор Холмогоров замечает:

«Правда состоит в том, что мы не знаем, куда ударят ВСУ – Бердянск, Херсон, Сватово… А, может быть, везде сразу. Но что мы знаем – это то, что всюду у нас будет дефицит сил. Такова позорная цена близорукости и очковтирательства, а также потери времени», – констатирует Холмогоров.

Замглавы Херсонской ВГА Кирилл Стремоусов выступил с уже традиционным призывом сохранять спокойствие.

«Херсонская область сдерживает натиск укронацистов, которые пытаются прорваться в Херсон. Ещё раз повторяем, что, несмотря на панические настроения, которые разгоняются в СМИ, в Херсонской области Министерство обороны и Росгвардия стоит насмерть. Продвижения укронацистов, фашистов, немцев, американцев и прочих наёмников, остановлено. Хотели бы попросить диванные войска не подмахивать, укронацистским и западным СМИ про «Зраду», – призвал Стремоусов.

Работающий в Херсонской области военкор Роман Сапоньков не разделяет оптимизма чиновника. Он сообщает, что украинцы «сейчас опять щупают оборону, ищут слабое звено».

«Помните, что было в Сирии осенью 2015-го? Один танк на опорник, 10 человек пехоты на 10 километров «контролируемой» территории. Авиация если и прилетает, бьёт хрен знает куда. У личного состава броников нет, связь доисторическая. Там ещё проблемы с БК были и с вооружением. Налетает лёгкая конница боевиков на пикапах, вырубает опорник. Ну или обходит и несётся вглубь. У них вместо арты были смертники. Но и с ПТУРами на пикапах они прекрасно этот единственный танк жгли. Мы каким-то совершенно невероятным образом умудрились скосплеить сирийцев. У нас даже Таманскую дивизию стали называть «Садычьей», потому что на тапки встаёт (автор подразумевает, что отступает без боя, – ред.). Какой рецепт против такой тактики? Например, если в танковом полку будут настоящие танки, а не на бумаге. Когда против лёгкой кавалерии на американских ХАМВи выкатится хотя бы танковая рота. Когда деревню будет оборонять не 15 человек, не сменяющихся 7 месяцев, а хотя бы полнокровная рота. С достаточным количеством ПТУРов, с коптерами, со связью. Которые тупо пожгут 1-2 ХАМВи, когда засекут. А потом эта колёсная братия выкатится на 5 наших танков и раскидает колёса и мозги по посадкам. И всё. Весь секрет. Только прикол, если так оснастить армию, лёгкой кавалерией они и не сунутся, т.к. разведка у них налажена хорошо. Знали, что лезли на задолбанных наших парней».

Военкор Герман Куликовский призывает прекратить озвучивать сладостные прогнозы о сокращении помощи Запада украинской армии.

«Чем удачнее ВСУ воюют, тем больше смысла для США продолжать их поддерживать – это снижает вероятность того, что придется влезать самим. Так что нет, ВСУ не кончатся, американские снаряды у них тоже не кончатся – пока есть смысл их поставлять. А исчезнуть этот смысл может только в одном случае – если мы сможем убедительно доказать, что шансов на победу у Украины нет. Ни легко, ни быстро этого не сделать, достичь перевеса, позволяющего наступать, мы сможем только зимой. А вот Украина, пока у них есть перевес в людях и еще незадействованные части, может продолжать операции, и надо быть готовым к тому, что они попытаются перейти в наступление и на Запорожском направлении – причем с решительными целями и имея, благодаря НАТО, хорошее представление о том, где и как развернуты наши силы. Если к этой вероятности отнестись так же несерьезно, как отнеслись к вероятности наступления ВСУ под Харьковом, наказание может оказаться крайне болезненным», – резюмировал Куликовский.