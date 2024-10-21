Лондон и Берлин – на пороге военного пакта, который приблизит их войска к границам России

Сергей Рыжов.  
21.10.2024 09:30
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Политика


The Sunday Times пишет, что Великобритания и Германия готовятся подписать «исторический» оборонный пакт.

Как указывает издание со ссылкой на британского военного министра Джона Хили, соглашение «станет важнейшим двусторонним документом с 2010 года и обеспечит войскам обеих стран возможность быть на шаг впереди любой российской угрозы в Европе».

The Sunday Times пишет, что Великобритания и Германия готовятся подписать «исторический» оборонный пакт. Как указывает издание...

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Газета напоминает, что в 2010 году Соединенное королевство заключило с Францией соглашение, которое предусматривало более тесное военное сотрудничество в области испытаний ядерных боеголовок и совместных военных операций.

По информации издания, соглашение будет подписано на следующей неделе. Она позволит странам проводить совместные военные учения на восточном фланге НАТО вблизи российской границы, скорее всего, в Эстонии и Литве, совместно закупать больше вооружений и активнее сотрудничать в вопросах разработки и производства вооружений следующего поколения.

“Министр обороны Великобритании Джон Хили надеется, что это соглашение укрепит британскую и германскую оборонную промышленность в то время, когда Запад отчаянно пытается нарастить производство и пополнить свои запасы после оказания помощи Украине”, – говорится в статье.

Неназванный источник The Sunday Times заявил, что документ рассматривается как «первый шаг» Великобритании к широкомасштабному пакту о безопасности и обороне с Евросоюзом. Он может затронуть сразу несколько сфер: оборону, обмен разведывательными данными, энергетику и нелегальную миграцию.

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