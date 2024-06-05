Лондон и Вашингтон не нашли Наполеона с Гитлером, поэтому погибнут сами – Матвейчев

Нынешнее противостояние России с Западом отличается тем, что враг не выставляет «гитлеров» и «наполеонов». Зеленский же на эту роль не тянет, оставаясь клоуном, который изображает, что воюет с Россией.

Об этом заявил в эфире «Крым 24» депутат Государственной Думы, писатель и политолог Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Путину всё стало ясно с самого начала. Поэтому мы готовились и делали запасы, и мы готовы к войне со всем Западом. Это противостояние отличается от предыдущих мировых войн. В данном случае Запад не маячит где-то за кулисами, как было, когда нас англичане стравили с Наполеоном. Они эту войну в значительной степени профинансировали и столкнули лбами. Точно так же вырастили Гитлера и столкнули с нами. И как говорил один из английских премьер-министров, трудно жить, когда Россия ни с кем не воюет», – отметил эксперт. «Но сейчас, кроме дурачка Зеленского, они больше никого не нашли на эту роль – воевать с Россией. Пришлось им выступать самим. Конечно, Зеленский тоже выступает, изображает, что Украина воюет с Россией. Но мы всё понимаем. Русские могут победить только самих себя, русских победить невозможно. Поэтому они сделали самую простую вещь: часть русского народа, тех самых украинцев, натравили на другую часть русского народа. И в этой гражданской войне мы воюем сами с собой. А они помогают, с одной стороны, этим вырусям, с другой стороны – нашим внутренним майданутым. Чтобы они своё недовольство выплёскивали на каких-то площадях и формировали недоверие к государству, к руководству и прочее», – отметил он.

«Враг наконец-то вышел на поле боя сам, не выставляет никаких «гитлеров» и «наполеонов». И победа будет в Лондоне и в Вашингтоне. Вот, когда мы их возьмём, когда Европа будет наша, и блок НАТО будет развален – это будет наша победа. И за это сейчас идёт борьба. Это Путин как раз прекрасно понимает», – уверен Матвейчев.