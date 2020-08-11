11.08.2020, Москва, Андрей Антонов
 
Белоруссия, Беспорядки, Великобритания, Китай, Политика, США, Сюжет дня
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Лондон и Вашингтон решили перекрыть Китаю кислород в Белоруссии


Вашингтон и Лондон с помощью попытки госпереворота в Белоруссии стремятся отрезать Китай от европейских рынков и нанести удар по Евразийскому экономическому союзу.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже понятно, что беспорядки в Белоруссии имеют координированное управление из-за рубежа. Сейчас есть информация, что основная точка управления – это Чехия. Нужно понимать, что такие страны как Чехия, Польша и страны Прибалтики – это только точки, через которые поступают управляющие команды и финансирование, а за ними стоят Лондон и Вашингтон.

Нужно понимать, что происходит в Белоруссии, что это вызовы для стран Евразийского экономического союза, и в общем для региона. Дело в том, что путём дестабилизации Белоруссии, Запад стремиться остановить три глобальных проекта – это ЕАЭС, Договор о коллективной безопасности и то, что выходит на передний план для США – это блокирования экономического пояса Шёлкового пути, этого узкого горлышка Белоруссии как выход на европейский рынок, в первую очередь Германию», – отметил эксперт.

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