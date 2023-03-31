Лондон намерен воевать – посол РФ в Британии

Владимир Гладков .  
31.03.2023 19:22
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Русофобия, Скандал, Спецоперация, Украина


Вместо того, чтобы попытаться прекратить кровопролитие, Британия намерена и дальше наращивать эскалацию конфликта на Украине.

Об этом в эфире телеканала «RVTV» заявил посол России в Британии Андрей Келин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместо того, чтобы попытаться прекратить кровопролитие, Британия намерена и дальше наращивать эскалацию конфликта на...

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«Великобритания продолжает проводить жёсткий курс на подрыв того, что осталось от наших двусторонних отношений. Рассчитывает на нанесение стратегического поражения России, ущерба, и одновременно – безоглядной и абсолютно бездумной поддержки Киева на протяжении эскалации», – сказал Келин.

По его словам, Британия не обирается идти на урегулирование конфликта, и более того, настроена на наращивание эскалации.

«Возможно ли в ближайшем будущем встреча глав государств или глав МИД России и Британии для обсуждения вопросов конфликта, возможных путей урегулирования? Может быть, такие предложения поступали от британских коллег?», – поинтересовалась ведущая.

«Я не могу такого себе представить, при нынешнем уровне конфронтационного отношения к нам.

Я не думаю, что имеет смысл о чём-то говорить именно с Лондоном. Главный запевала здесь – это Вашингтон. И разговор, если и когда он состоится, то будет иметь комплексный характер.

Выделять как-то здесь Великобританию вряд ли придётся, тем более её стремление не к урегулированию, а совершенно противоположное. Она намерена затянуть конфликт, воевать как можно дольше – с тем, чтобы, как здесь прямо говорят, ослабить Россию», – пояснил Келин.

«Если у Великобритании будут какие-то свои конструктивные идеи, предложения, то мы никогда не отказываемся от разговора», – добавил посол.

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