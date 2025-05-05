Лондон не отдаёт Трампу Украину, взамен поджигая Индию и Пакистан

Елена Острякова.  
05.05.2025 16:50
  (Мск) , Москва
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англо-саксы, Великобритания, Дзен, Китай, США, Экономика


Великобритания не хочет отдавать США Украину, и хочет откупиться от президента Дональда Трампа, спровоцировав серьезный конфликт между Индией и Пакистаном.

Об этом депутат Госдумы РФ, экономист Михаил Делягин заявил в интервью Павлу Иванову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Великобритания не хочет отдавать США Украину, и хочет откупиться от президента Дональда Трампа, спровоцировав...

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«У англичан была большая проблема, как прекратить нападки со стороны трамповской администрации, как загнать Трампа в стойло. Этот конфликт, если его удастся разжечь и довести до применения ядерного оружия, решает сразу две очень большие задачи для Трампа.

Даже сейчас в небольшом масштабе он подрывает глобальную логистику Китая и наносит Китаю довольно серьезный удар. Если это выхлестнется в Индийский океан, это будет для Китая большой бедой, потому что Пакистан — часть его глобальной логистической инфраструктуры. Это в интересах Трампа», – сказал Делягин.

Он считает, что отчасти британцам уже удалось подтолкнуть Трампа к уступкам по Украине, но этим их план не исчерпывается.

«С другой стороны, кому-то очень хочется снять табу с применения ядерного оружия. Нас к этому очень энергично подталкивали. Помните все эти визги: весь мир в труху. Причем эти визги издавали те же люди, которые совершенно истерически реагировали на любое упоминание о значимости Англии», – сказал Делягин.

Он предполагает, что ядерный конфликт в Азии, с одной стороны, даст «новый импульс проекту смывания европейской цивилизации новыми волнами миграции», а, с другой, позволит решить не только «испытательские», но и «мистические проблемы».

«Здесь, я думаю, религиозные вещи играют очень большую роль. Потому что большая часть протестантских сект, имеющих больше влияние в США, исходят из необходимости обеспечения Судного дня своими руками, поскольку Христос не спускается. Ядерное оружие является в этом отношении очень привлекательным фактором», – сказал Делягин.

Он надеется, что Индия и Пакистан «отползут от края, и это станет катастрофой британской цивилизации».

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