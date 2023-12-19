Лондон обещает не отдавать русским Одессу. Чем ответить России?

Михаил Рябов.  
19.12.2023 17:08
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, НАТО, Новороссия, Одесса, Россия, Украина


Великобритания будет поддерживать Украину в войне против России столько, сколько потребуется до поражения Москвы, пообещал сегодня глава британского МИДа Дэвид Кэмерон. Его слова особо важны для Киева в условиях, когда США и Евросоюз не могут организовать голосование за выделение новых траншей на продолжение боевых действий.


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Одновременно газета Telegraph со ссылкой на свои источники написала о подготовке 10-летнего военного пакта Лондона и Киева. Британцы будут гарантировать украинцам поддержку на море. Это можно трактовать как стремление англичан сохранить выход Украины к черноморскому побережью и застолбить эту территорию за собой.

Ранее британцы уже передали Украине два старых тральщика, которые вскоре под названиями «Чернигов» и «Черкассы» должны появиться в составе ВМСУ. Не исключено, что в рамках анонсированного пакта украинский флот может получить и новые единицы.

«Британия продолжает стратегию расширения «окон Овертона». Сама она может дать Киеву весьма ограниченную поддержку, но прецедент подписания «пакта о безопасности» должен сподвигнуть других игроков Глобального Запада, более состоятельных в плане ВПК, финансов и военных ресурсов, сделать то же самое», – считает экс-депутат Госдумы Елена Панина.

Следует напомнить, что именно военная активность англосаксов на территории Украины стала одной из причин начала российской СВО –  британцы возводили пункт базирования ВМФ на Азовском море, а США строили центр управления ВМФ в Очакове на Черном море.

Политолог Владимир Корнилов соглашается, что планы Лондона вынуждают Россию реализовать план по выходу к Приднестровью и отсечения Украины от морского побережья.

«Значит, в ответ России неплохо было бы сделать две вещи: а) лишить Украину выхода в Чёрное море с тем, чтобы она не создавала там угроз; б) заключить 10-летий пакт с Аргентиной с тем, чтобы она продолжала борьбу за освобождение Мальвинских островов от британских оккупантов», – предложил Корнилов.

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