Лондон Париж и Берлин не отступятся от цели сделать из Украины убийцу – офицер РФ

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Великобритания уже считает Чёрное море своим и будет всячески противится каким-либо договоренностям без своего участия.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что нам надо здесь занимать более жёсткую позицию. Потому что Америка будет продавливать свои интересы. Ну, друзья мои, какая зерновая сделка? Если они хотят зерновую сделку, зерно выращивать и продавать, пусть вывозят автомобильным, железнодорожным транспортом. Проблем с этим нет. Проблема заключается в том, что Англия не желает перемирия, так как Чёрное море и одесские порты они считают уже своими. И здесь они развивают систему беспилотников, как надводных, так и подводных. Используют свои системы наведения, контроля и управления, привлекают для своих операций ГУР в лице Буданова. Это компактные войска, которые постоянно в обучении и движении», – отметил он.

Половина военнослужащих сил спецопераций Украины обучаются в Великобритании и Франции, а остальные – уже принимают участие в боевых действиях.

«Англия, Франция и Германия, и ряд других стран заинтересованы иметь такого убийцу как Украина, которого можно использовать абсолютно в разные стороны, использовать в своих интересах. Вплоть до того, что призывать их к себе на воинскую службу, как в частном порядке, так и через специальные проекты по взаимодействию НАТО и Украины, обучать, как действовать в бою, как поменять технику, какие системы будут лучше. И в дальнейшем использовать их как диверсионно-террористические подразделения, которые будут выполнять не только их правительственные, но и частные задачи», – пояснил Киселёв.

Он добавил, что отток таких специалистов на Запад будет существенным, и Европа в этом заинтересована.