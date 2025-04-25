Лондон первым бросит Украину – киевский политолог
Единственная европейская страна, которая будет с Украиной до конца в противостоянии с Россией – это Польша, и то – из-за своего географического положения.
Об этом на канале политического аналитика Руслана Бизяева заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«[Лондон будет идти с Киевом до конца?] Нет, конечно. Лондон ни с кем никогда до конца не ходил. Лондон будет поддерживать, инвестировать, пока ситуация будет сохранять «позитивную» перспективу. Как только ситуация будет терять позитивную перспективу, Лондон впереди всех будет защищать, прежде всего, свои интересы.
Париж? То же самое. Так сделают все страны. Кто с нами может идти до конца – так это Польша, например. Ну, такая судьба Польши и Украины – иногда мы вместе ходим до конца. И для Польши это действительно экзистенциальный риск. Граница рядом. Если Украина проигрывает, Польша – следующее государство-фронтир», – рассуждал Бортник.
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