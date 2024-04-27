Лондон превращает Казахстан в главный антироссийской форпост Центральной Азии

На этой неделе министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон посетил Таджикистан, Киргизию и Узбекистан, а 24 апреля объявился уже в столице Казахстана, где провёл важную встречу с президентом и главой внешнеполитического ведомства РК, подписав с ними соглашение о стратегическом партнёрстве.

Международный обозреватель «ПолитНавигатора» Айнур Курманов считает, что этот визит стал еще одним шагом по превращению Астаны в главный форпост англосаксонского влияния на постсоветском пространстве после Киева.

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Оказывается, соглашение о стратегическом партнёрстве готовилось шесть лет, но подписано оно было именно сейчас, так как разгорелась с новой силой борьба за казахстанские ресурсы, а именно за редкоземельные металлы, которые так важны для британского ВПК. При этом документ, усиливающий колониальный гнёт, подаётся Акордой как некий триумф двусторонних отношений и прогресс в приобщении к западному миру.

«Сегодня мы подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Открыли новую веху в отношениях. Нет сомнений, что это важное соглашение придаст значимый импульс укреплению политических, торговых и инвестиционных связей между Астаной и Лондоном», — торжественно объявил министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу.

Хотя это соглашение лишь закрепляет прежние договорённости в деле добычи и вывоза казахстанского сырья, так как месяц назад Астана уже предоставила право разведки и добычи редкоземельных металлов Великобритании. Соответствующую дорожную карту в Лондоне подписали министр промышленности и экономической безопасности Великобритании Нусрат Гани и вице-министр промышленности и строительства Казахстана Иран Шархан.

Англия в этом деле просто спешит откусить часть пирога при разделе месторождений, конкурируя с Европейским Союзом, с которым аналогичное соглашение было пописано еще в 2015-м году, а также с США, так как в Казахстане сейчас идёт вторая после 90-х годов волна передачи Западу ценнейших стратегических ресурсов.

В активизации своей деятельности в регионе Лондон якобы опирается на доклад «Страны на перепутье: участие Великобритании в Центральной Азии», который был представлен в Палате общин еще в конце минувшего года, где рекомендуется усилить взаимоотношения с бывшими советскими среднеазиатскими республиками, в том числе через собственный формат «С5+1», внедренный изначально Вашингтоном.

По сути, это такое завуалированное послание о необходимости усиления противодействия России в ЦА через активную работу с местными элитами.

И то, что в качестве опоры для этого дела выбрана Астана вовсе не случайно, ведь влияние Великобритании на политику и правящую элиту Казахстана имеет давние и глубокие корни. Вспомнить хотя бы высказывание Маргарет Тэтчер о том, что Нурсултан Назарбаев является её лучшим учеником среди президентов на постсоветском пространстве за успешно проведенную приватизацию в пользу западных компаний.

В 1993 году, после роспуска Верховного Совета Казахстана, сопротивлявшегося приватизации, американские и британские корпорации получили доступ к крупным нефтегазовым месторождениям в Западном Казахстане. Создание Международного Каспийского консорциума, в состав которого вошли такие гиганты, как British Gas, BP и Shell, стало краеугольным камнем присутствия иностранных компаний в богатейших нефтегазовых районах страны.

В результате таких экономических связей была создана Оффшорная казахстанская международная операционная компания (ОКИОК), которая стала основной платформой для деятельности западных добывающих компаний. По сей день British Gas владеет значительной долей (32,5%) в крупнейшем газоконденсатном месторождении Карачаганак в Западно-Казахстанской области.

В общей сложности объем британских инвестиций составил с начала 90-х 17 миллиардов долларов, а в прошлом году они выросли на внушительные 20%, достигнув 795 миллионов долларов. Более 600 предприятий с участием британского капитала функционируют в Казахстане, фактически контролируя добывающий сектор республики.

А с учётом того, что план последнего этапа приватизации был составлен для Касым-Жомарта Токаева британским финансистом и бывшим главой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти, который фактически являлся руководителем Совета по реформам (аналог украинского Национального совета по реформам) при президенте РК, то в итоге самые лакомые активы достанутся снова Лондону.

Мало кто знает, но все споры правительства РК с западными компаниями решаются теперь в арбитражном суде Международного финансового центра Астана, который руководствуется английским общим правом, как процессуальным, так и материальным, а заседания осуществляют британские судьи. То есть на британские, американские и европейские компании казахстанское законодательство уже не распространяется, что является ярким проявлением неоколониализма.

Плюс еще и произошло сращивание казахстанского и британского капитала, так как члены британской королевской семьи, в том числе принц Эндрю, являются держателями акций крупнейшей корпорации Казахмыс, добывающей и перерабатывающей цветные металлы в бывшей Жезказганской области. При этом у казахстанской элиты в Туманном Альбионе имеются активы на общую сумму более 600 миллионов фунтов, а семья Нурсултана Назарбаева имеет бизнес и недвижимость.

Помимо экономических связей, между семьей Назарбаева и представителями британской монархии сложились тесные личные связи. Известно, что Нурсултан Назарбаев был близок к королеве Елизавете II и принцу Филиппу. Тесные отношения сохранялись и с сыном королевы, королем Чарльзом III. Средний зять Тимур Кулибаев также сохраняет дружеские отношения со многими членами королевской семьи.

И как вишенка на торте – британские военнослужащие занимались подготовкой казахстанских войск для участия в миротворческих операциях в рамках миссии НАТО в Афганистане, и используют территорию РК до сих пор, в том числе и для ведения военно-биологической деятельности. На шести объектах англичане осуществляют сейчас исследования двойного назначения в рамках Международной программы биологической безопасности Великобритании (IBSP).

При таком уровне интеграции влияние Лондона на умонастроения и поведение представителей казахстанского правящего класса еще более существенное и определяющее, чем даже у Вашингтона. Поэтому в Астану полетел не американский, а британский чиновник, являющийся аристократом и потомком британского короля Вильгельма IV.

Вояж Дэвида Кэмерона надо рассматривать в одной связке с полётом главы Госдепа США Энтони Блинкена в Китай, так как задачи у них общие – создать кольцо блокады вокруг России со стороны Азии. И если американский госсекретарь добивался соблюдения санкций в отношении Москвы со стороны КНР, то британский министр иностранных дел окучивал центральноазиатские элиты, предлагая им присоединиться к «цивилизованному демократическому миру, основанному на правилах».

Фактически мы видим в лице действий Кэмерона активизацию «Большой игры» по отрыву региона от России, а затем и для противопоставления его Китаю. Это стало тем более актуальным после того как планы США и НАТО стали терпеть на Украине неудачу и англосаксам срочно понадобилось создать для Москвы новые «фронты» уже на юге – в Закавказье и Центральной Азии.

Осуществить эту задумку в Лондоне намерены посредством формирования цепи враждебных государств, саботирующих и разрушающих все российские интеграционные инициативы и построения на постсоветском пространстве. И тут роль Астаны оказывается ключевой, так как именно она должна сейчас воздействовать на Бишкек, Ташкент, Душанбе и Ашхабад, подталкивая их к геополитическому развороту в сторону Запада.

На данный момент Касым-Жомарт Токаев делает всё по сколачиванию собственного блока внутри ОДКБ и ЕАЭС, к которому уже присоединилась Армения. Целью его является недопущение политической интеграции на базе этих площадок вокруг Москвы.

Более того, образовывается даже ось между Баку и Астаной для создания собственного геополитического порядка в регионе, который замаскирован под «тюркскую интеграцию» в рамках Организации тюркских государств (ОТГ). На самом деле это тот же британский проект, так как именно Лондон был инициатором его создания в качестве мнимой альтернативы ЕАЭС и Китаю.

Не зря в июне в Мангистауской области на западе РК вблизи порта Актау состоятся учения «Бірлестік-2024» без участия России и Ирана, в которых примут участие вооружённые силы Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и даже Таджикистана. Целью манёвров является обеспечение военное прикрытия для Транскаспийского маршрута по вывозу в ЕС и в ту же Великобританию стратегических ресурсов из Средней Азии.

А это уже очередной шажок к так называемой «Армии Турана». И фактически мы являемся свидетелями того как экстренно при поддержке Великобритании и Запада сколачивается будущий военно-политический альянс, который будет ориентироваться уже не на Россию и на ОДКБ, а на НАТО через ту же Турцию.