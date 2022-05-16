Лондон решил разморозить балканские конфликты

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Совет Европы не стал включать в свой состав Косово, против чего выступили Франция, Испания Греция, Кипр Молдавия, Словакия, Румыния, Грузия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет директор Фонда прогрессивной политики, главный редактор портала «Балканист.ру» Олег Бондаренко.

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Также эксперт указывает, что в настоящее время, после отзыва своих предыдущих решений, Косово признается лишь меньшинством стран-членов ООН — 94 против 95.

По его словам, включение Косово в Совет Европы будет означать конец иллюзий о европейских перспективах для Белграда.

«В ситуации, когда непризнанная даже Европейским союзом сербская автономия становится полноправным членом СЕ, а европейцы всерьез обсуждают перспективы включения Украины, становится очевидным тот факт, что про оставшихся кандидатов в члены ЕС на Балканском полуострове просто забыли. Сербия, Северная Македония, Албания, Черногория и Босния и Герцеговина, имеющие общую границу с Евросоюзом, в отличие от Косово создавшие (за исключением БиГ) свой собственный «мини-шенген», как были, так и остались отрезанными от Европы», – пишет автор.

В публикации отмечается, что для Сербии отсутствие перспектив вступления в ЕС на фоне наиболее активно растущей экономики в регионе является показательным примером использования двойных стандартов.

«По неофициальной информации, даже сам разговор о европейских перспективах теперь возможен только после присоединения к антироссийским санкциям, на что сербский лидер Александар Вучич, как и его боснийский коллега Милорад Додик, ни при каких условиях не пойдут. А пробный шар на тему Косово в Совете Европы — ни что иное, как очередной сигнал чересчур суверенному Вучичу со стороны «большого брата». Тем временем в самой Сербии уже впервые за всю историю большинство населения выступает против членства страны в Евросоюзе — 56% против 44% среди опрошенных», – подчеркивает балканист.

Он уточняет, что как минимум пять стран-членов ЕС не признают Косово в силу наличия на их собственной территории потенциально сепаратистских регионов.

«Их мнение пытаются заглушить Берлин с новым канцлером, изменивший своей равноудаленной позиции «смотрящего за Балканами» при Ангеле Меркель, и Лондон, по всей видимости, решившие идти на «разморозку» тлевших балканских конфликтов. Сейчас всё зависит от сербского долготерпения и национальной силы воли идти против ветра», – резюмирует Вучич.