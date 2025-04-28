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Британское издание The Telegraph сообщает, что британские военные в случае отправки на Украину после заключения перемирия, будут не боевой силой, а только лишь военными инструкторами для подготовкой украинцев. Об этом якобы говорится в письме министра обороны Джона Хили, которое попало в распоряжение редакции.

В документе британский министр отвергает призывы к отступлению от Европейской конвенции о правах человека (ЕКПЧ) при развертывании миссии, которые возникли из-за опасения, что британские солдаты на Украине могут стать объектами российского «правового давления».

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Критики отправки военной миссии считают, что Россия может провоцировать столкновения, а затем инициировать дела о нарушении прав человека в лондонских судах.

Хили ответил на это, что «мы ожидаем от нашего обслуживающего персонала самых высоких стандартов и справедливо призываем их к ответственности, если они не оправдывают этих ожиданий».

«Мы ожидаем, что эти цели будут сосредоточены на восстановлении современных и боеспособных вооруженных сил Украины, а не на ведении боевых действий», – добавил Хили.

«Замечания министра обороны, по-видимому, подтверждают предположения о том, что амбиции в отношении «коалиции желающих» сил были снижены», – резюмирует газета.

Этот «слив» стоит рассматривать как еще одно подтверждение того, что на фоне нежелания Трампа гарантировать «коалиции желающих» американское воздушное и разведывательное прикрытие на Украине, Лондон резко «сдулся» и умерил свои прежние воинственные аппетиты.

25 апреля о том, что Великобритания вместо ранее планировавшихся «многотысячных боевых сил» ограничится отправкой лишь нескольких сотен военных инструкторов на запад Украины, писала британская The Times.

Как отмечалось в публикации, вместо введения сухопутных сил, чего добивался Зеленский, «основное внимание будет уделено восстановлению и перевооружению армии Киева под защитой с воздуха и моря». При этом «британские и французские военные инструкторы должны быть отправлены в Западную Украину, вдали от границ, и в основном, обеспечивать обучение».

В соответствии с урезанными планами, королевские ВВС и ВМС также будут под рукой для защиты воздушного пространства и территориальных вод Украины.

В то же время даже на такое присутствие Лондон хочет получить гарантии безопасности от США, которых, как и прежде, нет.

В Киеве уже откровенно издеваются над этими британскими танцами в стиле «шаг вперед – два шага назад».