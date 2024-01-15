Лондон снял ограничения на удары по старой территории России – перебежчик Швец

Анатолий Лапин.  
15.01.2024 10:55
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен


Британия передаст Украине огромное количество дальнобойных ракет с радиусом действия до тысячи километров.

Об этом в своём видеоблоге заявил предавший Родину бывший агент КГБ СССР Юрий Швец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Британия передаст Украине огромное количество дальнобойных ракет с радиусом действия до тысячи километров. Об...

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По мнению предателя, Лондон при этом снял ограничение на удары этими ракетами по «старой» территории России.

«Речь идет о ракетах, дальностью более тысячи километров. Тысячи, повторяю. Их ударная сила или способность поражения, по идее, как меня заверили, превосходит ракеты и Storm Shadow, не говоря уже об ATACMS и даже Taurus. Их уже есть большое количество.

То есть первая поставка, как мне сказали, будет включать в себя сотни, скажем так, мягко, сотни ракет. Вообще, в перспективе их количество может достигнуть такой величины, что превзойдет количество ракет, которое имеется на вооружении у Российской Федерации», – сказал перебежчик.

«Если это все так случится, то преимуществу РФ в небе и в плане ракетных ударов будет положен конец. Причем, что еще самое главное – британцы сняли все ограничения на использование этих ракет. Как мне передали, в военном ведомстве, в парламенте, в правительстве Великобритании существует аксиома теперь: «Нам все равно, куда будут украинцы бить этими ракетами», – заявил Швец.

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