Британия передаст Украине огромное количество дальнобойных ракет с радиусом действия до тысячи километров.

Об этом в своём видеоблоге заявил предавший Родину бывший агент КГБ СССР Юрий Швец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению предателя, Лондон при этом снял ограничение на удары этими ракетами по «старой» территории России.

«Речь идет о ракетах, дальностью более тысячи километров. Тысячи, повторяю. Их ударная сила или способность поражения, по идее, как меня заверили, превосходит ракеты и Storm Shadow, не говоря уже об ATACMS и даже Taurus. Их уже есть большое количество.

То есть первая поставка, как мне сказали, будет включать в себя сотни, скажем так, мягко, сотни ракет. Вообще, в перспективе их количество может достигнуть такой величины, что превзойдет количество ракет, которое имеется на вооружении у Российской Федерации», – сказал перебежчик.