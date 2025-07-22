Лондон толкает колонизированную Астану в пропасть украинства

Количество действующих российских компаний резко сократилось в Казахстане. И только за второй квартал их уменьшилось аж на 728 единиц, что является прямым результатом активного соблюдения Астаной западных санкций и создания неблагоприятных условий, что дополняется ростом русофобских настроений и активизацией националистов внутри республики.

Первое кредитное бюро DataHub отмечает, что 55% из этого спада, затронувшего все сферы экономической деятельности, составили большие компании в торговле и IT. На фоне активного применения оборудования слежения, переданного USAID казахстанским таможенникам, нежелания банков РК кредитовать свои же предприятия, работающие с российскими коммерческими организациями, усложнения процедуры переводов средств и угроз казахстанскому бизнесу со стороны МИД Англии – этого и следовало ожидать.

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Интересно, что одновременно с этим резко упал курс национальной валюты к доллару до 533 тенге за один «зелёный», что буквально вырвало аргументацию у властей и нациков о том, что все прежние колебания якобы напрямую связаны с обесцениванием рубля, так как российская валюта наоборот сейчас только укрепляется. Это как раз цена тотальной приватизации в пользу западных корпораций, дерегулирования экономики и требований англосаксов удешевить местную денежную единицу. Колониализм в чистом виде!

Астана в рамках своего курса по геополитическому развороту в сторону Запада бьёт по своей же экономике и интересам, подрывает уже свёрстанный республиканский бюджет, но продолжает уверенно следовать по гибельному пути. Тогда как российский бизнес уходит, а уровень жизни падает, в Казахстане усиливается присутствие европейцев и англичан. Так, британская золотодобывающая компания Eurasia Mining PLC заявила о своих претензиях на крупнейшие месторождения золота, платины и редкоземельных металлов.

британская золотодобывающая компания Eurasia Mining PLC

В тот момент, когда все богатства переходят под контроль западным корпорациям, власти РК не хотят брать ответственность и делать выводы за атаки БПЛА по российской территории, неоднократно нанесённые ВСУ через воздушное пространство республики. Единственное на что МИД РК был способен, так это на утверждения, что «в контактах с украинской стороной пытаются положить конец подобной практике».

британский ударный БПЛА Banshee Jet 80 в степях Казахстана

После бомбардировки Киевом объектов Каспийского трубопроводного консорциума, по которой течёт до 80% всей нефти из РК, Астана также не протестовала, проглотив факт остановки экспорта чёрного золота из-за чего бюджет недополучил более 2 миллиардов $. Это наводит на мысль, что эта целенаправленная стратегия Лондона по переориентации руками Киева всех сырьевых потоков из РК по Транскаспийскому маршруту через Азербайджан в обход России.

Поэтому мы видим, как экономика на 80% находящаяся под властью западных корпораций переходит в политическое качество и Акорда форсирует процесс военно-политической интеграции с Турцией, становясь прокси НАТО и ближайшим партнёром Азербайджана в проведении враждебной политики уже в Центральной Азии. По сути РК является базой и трамплином для экспансии Запада и в деле проведения антироссийской деятельности на Каспии и в регионе в целом.

Одним из подтверждений ускорения тенденции является арест пророссийского блогера Аслана Толегенова («Северный Казах») якобы за публичные оскорбления нацика, тогда как это была целенаправленная провокация местных спецслужб. После комментария он был тут же арестован оперативниками и вечером осужден дежурным судьёй на 10 суток. Не исключено, что вскоре ему будут инкриминировать уже уголовную статью.

арестованный блогер Аслан Толегенов («Северный Казах»)

При этом недавно освобождённый из тюрьмы нацист Маргулан Боранбай несмотря на запрет на ведение общественной деятельности активно и безнаказанно выступает на ютубе с русофобской повесткой.

Нацист Маргулан Боранбай

В этом же направлении действует и издание Айран Медиа, работающее на западные гранты по раздуванию угрозы «оккупации» со стороны РФ и по поддержке процесса переписывания истории с повторением нарративов о «голодоморе» и «геноциде». А это не может происходить без одобрения властей.