Лондонский иноагент о вчерашних словах Путина: политика Байдена провалилась, Россия выходит из переговоров

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В экспертных кругах продолжают обсуждать вчерашнее заявление президента РФ Владимира Путина, озвучившего условия России для прекращения СВО и начала переговоров о мире с Украиной.

Проживающий в Лондоне и признанный в РФ иноагентом юрист и политолог Владимир Пастухов считает, что «проблема не в том, что Путин сформулировал невыполнимые для Украины условия для перемирия, а в том, что он их сформулировал. Теперь любое отступление от них – относительное поражение. А значит, нас все-таки ждет «жесткач».

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По мнению Пастухова вчерашнее заявление Путина – финальный аккорд драмы, тянувшейся почти полгода. Сам факт его обнародования означает, – уверен политолог-иноагент, – что переговоры России с администрацией Байдена зашли в тупик.

«Если не придавать особого значения форме, по существу Путин заявил о том, что Россия выходит из переговорного процесса», – делает вывод Пастухов.

Прозападный российский политолог выделает три момента, обьясняющих, на его взгляд, чем вызваны вчерашние слова Путина и каковы будут их последствия в дальнейшем развитии украинского сюжета.

«1)Это свидетельство провала политики Байдена, которому не удалось добиться от Зеленского начала переговоров с Путиным на условиях сохранения статус кво по линии существующего разделения войск. 2) Это свидетельство полной утраты Путиным доверия к действующей администрации США и веры в ее способность добиться от Украины устраивающей Москву и Вашингтон позиции. 3) В Москве пришли окончательно к выводу, что конфликт с Западом носит экзистенциальный характер и в принципе не может быть мирно разрешен. Позиция Медведева, отраженная в его последнем посте, является фрейдистской, и на самом деле отражает позицию коллективного руководства РФ».

По мнению Пастухова текущий план московского начальства озвучен Дмитрием Медведевым: напрячь Запад по всем возможным линиям.

«Все-таки в Кремле еще много тех, кто верит, что Запад – это колосс на глиняных ногах – ткни хорошенько, он и развалится», – пишет политолог-иноагент.

Дальнейшие события, по прогнозу Пастухова, будут зависеть от того, «удастся ли России силой взять то, что Путин предложил Украине отдать без боя».

«Если быстро этого сделать не удастся, Россию ждет новая жизнь в цветах хаки. Если удастся – отказ Зеленского от переговоров по старым условиям историки признают ошибочным шагом», – резюмировал иноагент.