16.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Лопается терпение: украинский антисемитизм осудил Мемориальный музей Холокоста в США

Американский национальный Мемориальный музей Холокоста выступил с резким заявлением, в котором осуждает рост антисемитизма, насилие в отношении ромов, деятельность Украинского института национальной памяти во главе с Вятровичем по героизации нацистских коллаборантов и убийц евреев, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в документе, распространенном на официальном сайте Мкмрриального музея Холокоста в Вашингтоне.

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“14 мая, Вашингтон. Национальный Мемориальный музей Холокоста США выражает глубокую озабоченность по поводу недавних проявлений нетерпимости и антисемитизма в Украине, включая насилие против ромских общин в Киеве и Львове. 21 апреля члены украинской нео-нацистской организации С14 в Голосеевском районе Киева заставили бежать 15 семей и сожгли их жилища. 9 мая около 30 человек в масках сожгли поселение ромов в Рудне, Львовской области. Ромы были целью нацистов во время Второй мировой войны и, по меньшей мере, 200 тысяч ромов были убиты немцами и их коллаборантами.

Происходит также тревожный рост антисемитской активности включая осквернение еврейских мемориалов, факельные шествия и антисемитские высказывания, организованные неонацистскими группами во Львове и Одессе, героизирующими нацистских коллаборантов, которые участвовали в массовых убийствах украинских евреев.

Принимая во внимание открытие киевской полицией уголовного дела по поводу нападения 21 апреля на ромскую общину и недавнее заявление президента Украины Петра Порошенко резко осуждающее «любые проявления нетерпимости и антисемитизма», в котором обещается немедленная реакция украинских правоохранительных ведомств, очевидно, что еще многое должно быть сделано для борьбы с антисемитизмом и анти-ромскими предубеждениями, и для прекращения разнообразных попыток искажения истории Холокоста путем героизации нацистских коллаборантов и отбеливания исторической правды.

Это потребует большей последовательности действий от правительства. Меморандум о сотрудничестве подписанный 18 марта между министерством культуры, министерством образования, мэрией Киев – положительный шаг обещающий развитие проекта по созданию Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, музейного и образовательного центра на одном из ужасающих мест массового убийства евреев во время Холокоста.

В тоже время, однако, продолжающиеся усилия под руководством правительственного Украинского института национальной памяти восхваления определенных лидеров Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) и очистки их кровавой репутации вызывает сомнения в отношении намерений правительства.

Музей призывает украинское правительство последовательно бороться с новым проявлениями нетерпимости – включая антисемитизм и анти-ромские настроения – и честно противостоять прошлому страны, включая участие некоторых украинцев в убийстве евреев и ромов во время Второй мировой войны.

Последовательность в подходе правительства и направление национальных ресурсов на инициативы по мемориализации и просвещению трагедии Бабьего Яра и Холокоста в Украине будут положительными шагами в этом процессе”.

Комментируя документ, украинский еврейский активист Эдуард Долинский замечает, что “Такое сильное заявление от одного из крупнейших и самых уважаемых мировых институтов Холокоста говорит о том, что у наших американских партнеров лопается терпение”.