«Лопатами не отобьёмся – срочно дайте зброю» – экс-спикер ВСУ умоляет о «стратегической обороне»

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Европейские страны заразились страхами прямого военного столкновения с Россией и теперь решили сначала вооружиться сами, а потом уже снабжать Украину тем, что останется.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бежавший из Крыма украинский военный, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Было бы логичнее, чтобы наши западные партнёры спешили и увеличивали объёмы передачи военно-технической помощи, вооружений, боеприпасов, чтобы украинская армия была как можно крепче, однако мы видим несколько иные тенденции. Сейчас наши высокоуважаемые западные партнёры, в том числе ключевые доноры, которые обеспечивают потребности украинских войск, начинают настаивать на том, что, мол, им в первую очередь нужно обеспечить собственные боевые возможности, а потом, если что-то останется, они будут готовы передать для обеспечения нужд украинского войска. Является ли это рациональным подходом? С точки зрения лидеров этих стран – конечно, они, в первую очередь, пекутся о своих собственных интересах. Но здесь и сейчас безопасность на европейском континенте де-факто обеспечивают действия украинских сил обороны. Еще раз подчёркиваем, нам не нужно, чтобы за нас воевали солдаты натовских армий, нам нужно, чтобы вовремя и в полном объёме мы получали оружие и боеприпасы, технологии и так далее», – рассуждал Селезнёв.

Он добавил, что русские атакуют по всем фронтам.

«Сейчас русские фактически на всех направлениях фронта значительно активизировали свою деятельность – Лиманское, Купянское направление, район Авдеевки и Бахмута, в районе Марьинки и на Володарском выступе, на левом берегу Днепра на юге Херсонской области, так же, как и на юге Запорожской области. Идут ожесточённые бои. Всюду враг имеет инициативу, всюду украинская армия де-факто перешла на уровень стратегической обороны», – пожаловался экс-спикер.

По его словам, в срочном порядке строятся фортификационные сооружения, однако, сражаясь одними лопатами, как это предлагает глава МИД Украины Кулеба, ВСУ долго не протянут.

«Ключевые факторы, которые позволяют нам иметь преимущество на поле боя, находясь в такой обстановке, это два ключевых элемента. Это мощные инженерные фортификации, мы знаем, что есть соответствующее решение президента, работают наши структуры по созданию разветвлённой сети инженерных фортификационных сооружений. Но что ещё нам нужно – нам нужно оружие и боеприпасы. Что бы мы ни слышали от некоторых наших власть имущих, мол, будем воевать с вражескими танками лопатами, это можно делать, однако результат такого противостояния всем нам очевидный. Поэтому нам нужно оружие и боеприпасы», – выпрашивал Селезнёв.