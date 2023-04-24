Лопату – и на фронт: глава русской общины в Севастополе призвал не давать спуску заукраинцам

Русская община «Соболь» Севастополя предлагает отправлять на передовую тех, кто уличен в неуважительном отношении к российской армии и погибшим героям, чтобы они «кровью искупили свою». В противном случае такие граждане недостойны жить в городе Севастополе, потому что Севастополь – русский город-герой.

С таким предложением в видеообращении на своей странице в соцсетях выступил председатель Русской общины «Соболь» Владимир Тюнин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я ранее себе этого представить не мог: поймали молодых людей, которые разъезжали на машине и вовсю включали песни, которые прославляли Украину, украинские Вооруженные силы и достаточно негативно относились к России. И что сделали? Составили протокол и отпустили. Подождите, молодой водитель, сейчас идет специальная военная операция, почему этот недоросль, этот негодяй не получил повестку для того, чтобы он узнал, что из себя представляют те господа, которые пишут и поют подобные песни? Это по закону, – считает Тюнин. – И второе: каждый раз, когда случаются подобные случаи, дорогие мои правоохранители, называйте фамилии. И называйте нам, это коренной севастополец, либо это приезжий сюда в город, чтобы мы понимали, как его воспитывали в севастопольской семье, если он родился в нашем городе. Большинство тех, кто совершает подобные вещи, отношения к Севастополю не имеет».

Тюнин напомнил, как не так давно водитель увидел, что на впереди идущей машине на заднем стекле наклейка с флагом Евросоюза, но когда он на перекрёстке остановился, подошёл к сидевшему за рулем авто и начал спрашивать, а что там у вас на заднем стекле, тот начал юлить.

«Что самое интересное, когда эта тема пошла по Севастополю, некоторые красавцы начали писать, а что такое, он имеет право выражать своё мнение. Так почему это мнение они на сегодняшний день не выражают на передовой? На специальной военной операции? Почему им тоже не вручили повестку? Это тоже по закону. Пусть едет туда и посмотрит, что они творят», – подчеркнул лидер общественной организации.

Один из недавних случаев – поимка 58-летней женщины, рисующей на стенах общественных зданий и заборах проукраинские лозунги в желто-голубой символике, что «Севастополь – это Украина», общественность встретила предложением отправить пенсионерку на общественные работы.

«Давайте будем поступать по закону: она сделала подобный поступок, хорошо, ей приписывают сейчас вандализм. И тот же штраф должен быть по полной программе, так, чтобы она в следующий раз залетела на штраф в два раза, – считает Тюнин. – А ещё лучше ее отправить к дочке на Украину. Хотя, с другой стороны, со временем всё равно государства Украины не будет, это будет просто-напросто или Новороссия, или Малороссия, или просто регионы России».

«Мы должны с вами понимать, что если мы не одержим победу… России, ее не будет. Будет лоскутное одеяло, порвут на части. Поэтому мы в этом отношении должны с вами сплотиться и сделать так, чтобы наши дети, которые гибнут сегодня там, гибли не зря. Мы должны полностью одержать победу и доказать, что Россия – это великая страна, великое государство», – заключил Тюнин.

Напомним, в боях под Бахмутом погиб Андрей Тюнин – сын Владимира Тюнина. Похороны прошли в день рождения бойца – 31 марта ему бы исполнилось 43 года.