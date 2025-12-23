Лопнуло громкое дело: пролет российских дронов в ЕС оказался фейком

Олег Кравцов.  
23.12.2025 09:12
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1452
 
ЕС, Происшествия, Россия


Итальянские правоохранители пришли к выводу: обвинения России в запуске беспилотников в район космического исследовательского центра ЕС безосновательны.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом сообщает агентство «Рейтер», ссылаясь на источники в итальянской прокуратуре.

Прокуратура уже потребовала прекратить дело. В нём был 21 случай с якобы пролётом неопознанных беспилотников с марта по май 2025 года рядом с исследовательским центром возле итальянского озера Маджоре.

«Расследование показало, что повторяющиеся ложные срабатывания были вызваны наложением помех между собственной системой безопасности центра и спорадической активностью GSM-усилителя в соседнем доме», – пишет агентство.

«Союзники по НАТО часто обвиняют Россию в организации гибридных атак на Запад посредством хакерства, саботажа и шпионажа. Москва отрицает эти обвинения , заявляя, что Запад разжигает антироссийские настроения», – напоминает «Рейтер».

Похоже, и в другие случаях обвинения грозят с треском лопнуть, как и дело о «российском следе» в Италии.

