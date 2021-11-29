Лосев: Германия поставила стратегическую цель – уничтожить украинский транзит газа

Германия заинтересована в том, чтобы транзит российского газа через территорию Украины прекратился.

Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике РФ Александр Лосев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Германия теперь становится главным экспортным хабом в Европе. Газа Европе требуется все больше и больше. Теперь Германия становится транзитной страной и будет заинтересована в том, чтобы транзит через Украину закончился.

Они будут делать какие-то заявления, говорить о трансатлантическом единстве, поддержке Украины и так далее. Давайте поймем: Германия кровно заинтересована в том, чтобы транзит на Украине сошел на нет. Потому что Германия тогда становится главной страной в Евросоюзе по энергетике», – сказал Лосев.