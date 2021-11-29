Лосев: Германия поставила стратегическую цель – уничтожить украинский транзит газа

29.11.2021  22:38 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Газ, Германия, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Труба, Украина
Новости Украины

Германия заинтересована в том, чтобы транзит российского газа через территорию Украины прекратился.

Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике РФ Александр Лосев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия заинтересована в том, чтобы транзит российского газа через территорию Украины прекратился. Об этом...

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«Германия теперь становится главным экспортным хабом в Европе. Газа Европе требуется все больше и больше. Теперь Германия становится транзитной страной и будет заинтересована в том, чтобы транзит через Украину закончился.

Они будут делать какие-то заявления, говорить о трансатлантическом единстве, поддержке Украины и так далее. Давайте поймем: Германия кровно заинтересована в том, чтобы транзит на Украине сошел на нет. Потому что Германия тогда становится главной страной в Евросоюзе по энергетике», – сказал Лосев.

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