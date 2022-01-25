Лосев: Западная финансово-экономическая система становится «законной целью» атак России

25.01.2022  23:56 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Война, Дзен, Запад, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Финансы, Экономика


России есть чем ответить на санкции Запада.

Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике РФ Александр Лосев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России есть чем ответить на санкции Запада. Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ»...

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«Возможно, до них начинает доходить, что в случае, если они блокируют долларовые остатки на корсчетах российских банков, если они отключают Swift, если они продолжат давление на российскую экономику, то Россия им ответит», – отметил он.

«И американская банковская система, и британская, и европейская станут законными целями. Американский фондовый рынок, нью-йоркская биржа, франкфуртская биржа, лондонская биржа станут законными целями. Подводные кабели интернета станут законными целями. Они, мне кажется, стали это потихонечку понимать», – заключил Лосев.

Тем не менее, полагает он, пока Запад будет вынужденно продолжать санкционное давление на Россию.

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