Лощёный Гордон проникся чувствами к брутальному Лукашенко

03.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Пропагандист Евромайдана и экс-депутат Киевсовета от Блока Порошенко украинский телеведущий Дмитрий Гордон признался в симпатии и разразился сочувствием к белорусскому президенту Александру Лукашенко, которого, якобы, принуждают к воссоединению с Россией.

Об этом Гордон сообщил телезрителям в эфире телеканала «112 Украина», комментируя недавнюю отставку посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича, вызвавшего раздражение Минска напоминаниями о колоссальной экономической помощи Москвы и отсутствии интеграционных шагов с белорусской стороны, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Беларуси идут очень сложные процессы. Очень сложные. Если коротко, Владимир Владимирович (Путин – прим. ред.) думает, как ему избраться в 2024 году. Третий срок уже не катит, поэтому ему политтехнологи нарисовали перспективу возглавить союзное государство Россия и Беларусь. Для этого нужно поглотить Беларусь.

Ну, всё-то неплохо, но Батька (Александр Лукашенко – прим. ред.) против. Насколько я знаю, и белорусы против, они не хотят быть государством российским, они не хотят идти служить в горячие точки, они не хотят много прелестей ощутить на себе русского мира.

Давление на Александра Григорьевича Лукашенко зашкаливающее сейчас. Зашкаливающее. Но Бабич – фигура одиозная, его же в Украину сватали. Поэтому Лукашенко маневрирует», – рассуждает Гордон, имея в виду замену Михаила Бабича на Дмитрия Мезенцева.