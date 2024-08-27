Лоси преследуют коммуниста-навальниста Рашкина

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Отбывший условный срок за убийство лосихи (браконьерство), с позором изгнанный за это из Госдумы в прошлом созыве коммунист Валерий Рашкин вновь столкнулся с лесным животным.

Как сообщает газета «Известия», машина Рашкина в Саратовской области врезалась в лося. Указывается, что в аварию попал автомобиль Lada Largus – по иронии судьбы, именно в нём экс-депутат в 2021 году перевозил разделанную тушу, когда был пойман на браконьерстве.

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Напомним, когда Рашкина задержали по подозрению в незаконной охоте, он обвинял «Единую Россию» в спланированной провокации. Кого обвинит коммунист в недавнем ДТП, непонятно, потому что конфликты у Рашкина уже наметились и в родной КПРФ.

После изгнания из Думы партия решила сослать браконьера в Саратов. Однако он отказался вставать на партийный учет на малой родине, ссылаясь на то, что у него есть карта москвича. Сторонники Рашкина едва не сорвали пленум Московского горкома в марте. Ряд руководителей местных организаций предложили включить в повестку дня вопрос о недоверии Президиуму ЦК КПРФ, Зюганову. Дошло до призывов вступать в «Яблоко» и звать на помощь «Антанту», раз пока нельзя найти своего Ленина.

На роль Ильича явно претендует Рашкин, который заявил, что намерен «активно работать». Его друзья депутаты Госдумы Сергей Обухов и Денис Парфенов развернули борьбу за исключение из реестра иноагентов Павла Иванова. В иноагенты он попал одновременно со ставленницей беглого олигарха Михаила Ходорковского Екатериной Дунцовой и движением жен мобилизованных «Путь домой».

Рашкин помимо инцидента с лосихой прославился активными контактами с навальнистами и другими либералами, а они из-за границы уже плотоядно поглядывают на выборы в Москве и Петербурге.