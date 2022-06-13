LouisVuitton и Armani для нужд ВСУ: в Раде вскрыли коррупцию на украинской таможне во время войны

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Новости Украины

Пока в стране идет война, на украинской таможне продолжаются хищения и реализуются сделки по уклонению от уплаты налогов, необходимых для финансирования ВСУ.

Об этом заявил украинский депутат Александр Дубинский, комментируя решение комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики признать работу таможни неудовлетворительной и эпизод с передачей якобы на нужды военных брендовой одежды.

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«Там очень простая ситуация. Она заключается в том, что с начала российского вторжения таможня продолжает работать и крышивать по сути черные схемы по уклонению от уплаты налогов, необходимых для финансирования армии. Мы на комитете обсудили несколько примеров такого уклонения, обсудили механизмы снижения налоговой нагрузки из-за ввоза на территорию Украины брендовой обуви и вещей под видом гуманитарной помощи. Это первое. Второе – обсудили механизмы, которые они используют для кражи арестованных грузов, которые были не уплачены теми, кто их завозил на территорию Украины, на таможенную территорию, под предлогом необходимости передачи их в поддержку ВСУ», – рассказал Дубинский.

Как пример такой кражи арестованного груза Дубинский привел историю, произошедшую на Одесской таможне, когда якобы на нужды военных со склада таможни вывезли брендовую одежду.

Речь идет о передаче Одесской таможней брендовых вещей для нужд ВСУ на основании накладных за подписью и.о. начальника Одесской таможни Виталия Заколодяжного, в частности таких, как футболки торговых марок Givenchy, Gucci, Polo, Dolce&Gabbana и др., рюкзаки MichaelKors, обувь спортивная для игры в футбол, ремни Dolce&Gabbana, Chanel, LouisVuitton, Armani, тому подобное.

«Если я, например, еще могу представить себе, что кому-то на фронте понадобится ремень, хотя удивительно, что именно ремни Armani понадобились на фронте, но как быть с детскими спортивными костюмами, женскими рюкзаками и сумками MichaelKors, которые передавались в поддержку ВСУ, и многие другие арестованные товары находились на таможенных складах – их просто передали, и я так понимаю, что они потом оказались в свободном обращении», – удивляется украинский депутат

По его словам – это всего лишь схема хищения арестованных товаров.

«Мои коллеги отмечали другие схемы, которые там сейчас используются. Господин Гетманцев (главный финансовый и налоговый идеолог режима Зеленского – Ред) говорил о том, что места в очередях продают на таможенных постах, чтобы не стоять в очередях, в которых сейчас можно и два, и три дня простоять», – рассказал нардеп.

Относительно Одесской таможни, то Дубинский считает, что злоупотребления там носят системный характер.

«Эта схема была начата и реализована руководством Одесской таможни непосредственно, судя по имеющимся у нас документам и документам, которые подписывал исполняющий обязанности руководителя таможенного поста Одесской таможни – именно и.о. руководителя всей таможни Одесской области эту схему придумал и реализовал», – считает нардеп Дубинский.

Он напомнил также, что и.о. председателя Гостаможслужбы уже несколько раз не является в парламентский комитет.

«Мы в решении (комитета Рады – Ред.) указали, что работа таможни неудовлетворительная, потому что кто-то воюет на фронте, а кто-то зарабатывает деньги, прикрываясь своими таможенными мундирами, и это не удовлетворяет комитет. То есть выглядит ситуация так, что пока можно украсть – воруют, а там дальше будут разбираться», – сокрушается украинский нардеп.