Ловушка для Зеленского захлопнется осенью

21.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина уже осенью столкнётся с проблемой острой нехватки денег в условиях необходимости выплаты многомиллиардных долгов.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-министр ЖКХ Украины Александр Попов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, правительство Владимира Гройсмана специально загоняет Украину в долги, чтобы «подставить» Владимира Зеленского.

«Как итог полугодия – огромное невыполнение бюджета, по оценкам некоторых специалистов, это около ста миллиардов.

И что сделали за полгода наши министры и Нацбанк? Они выпустили облигации внутреннего займа на 232 миллиарда гривен – это, на минуточку, девять миллиардов долларов, которые через четыре месяца нужно вернуть, как раз осенью, и которые на тридцать миллиардов больше, чем определил бюджет», – сказал Попов.

«Невыполненный бюджет и эти 232 миллиарда, которые инвесторы заберут, сделают огромную дыру в нашем бюджете осенью, и мы с вами можем остаться без зарплат, без закупленных энергоносителей, без социальных гарантий – конечно, на это должна быть реакция и президента, и его администрации.

Почему её нет, и мне кажется это очень грустно, что так получается: потому что я не вижу в окружении президента людей, которые бы определили серьёзную экономическую политику, имели бы серьёзную экономическую программу нашей страны с реагированием на кризисные моменты, которые на сегодняшний день сложились в разных отраслях нашей экономики», – заявил экс-министр.

«Поэтому у меня разочарование не только тем, что на это нет реакции, у меня есть ещё и разочарование, потому что не будет на это реакции и завтра – в силу того, что нет кадрового потенциала рядом с президентом.

Ему было бы правильно прислушиваться к кадровым специалистам, не обязательно его команды, а вообще всех тех, кто настроен патриотически, кто хочет страну вывести из кризиса и готов это делать.

Если он этого не сделает, у него у самого будут проблемы, но самое плохое, что они будут продолжаться у нас и у Украины», – добавил Александр Попов.