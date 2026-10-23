Украинский диктатор Владимир Зеленский предложил Европу войну с Россией «под ключ»

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил политолог-американист Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лидеры стран Европейского Союза в значительной степени

находятся в ловушке собственной политики. Они многие искренне считают, что Россия несёт угрозу, что лучший способ противостоять Россией – это давать деньги Украине. Украина ничего не требует.

Давайте переведём это на язык бытовых историй. Вам необходимо отремонтировать машину, у вас есть человек, который говорит: «Вы просто деньги мне дайте, а я всё сделаю. Вам не надо будет ничего вообще делать».

Буквально украинский президент Зеленский предлагает войну с Россией «под ключ»: «Вам не нужно ничего делать самому. Вам не нужно, чтобы ваши солдаты умирали. Вы можете подзабить на перевооружение и милитаризацию. Просто по номеру счёта переведите мне денежки и спите спокойно», – обрисовал ситуацию американист.