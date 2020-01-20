Ловят банду и главаря. На улицы Херсона вывели бронетехнику

20.01.2020, Киев, Максим Карпенко

В Херсоне силовики с сегодняшнего утра окружили город БТРами и выставили усиленные вооруженные патрули на улицах.

Об этом сообщает местный ресурс «Херсонщина 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В правоохранительных органах сообщили, что причиной усиления является «борьба с организованной преступной группировкой», члены которой совершали насилие над людьми и участвовали в поджогах.

«Прокуратура вместе с правоохранительными органами проводит мероприятия по борьбе с организованной преступностью в Херсоне», – говорится в сообщении Генпрокуратуры Украины.

При этом, СМИ отмечают, что главарем группировки является бывший помощник экс-депутата Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Николая Паламарчука – Игорь Павловский.

Примечательно, что сам Паламарчук является генерал-майором милиции и занимал должность начальника криминальной милиции области. Также в 2001 – 2005 годах он возглавлял Управление МВД по Автономной республике Крым.

Происходящее сегодня в Херсоне высмеял популярный телеграмм-канал «Майор и Генерал».

«В украинском Херсоне сегодня утром так. Банду ловят. Точнее, как указано в сводках – «крупное бандформирование, причастное к убийствам и поджогам». Сто лет прошло. И все вернулось на круги своя. Банды «зеленых», грабежи, атаманы. Вот только вместо тачанки – БТР», – пишет телеграм-канал.