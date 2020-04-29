Ложь Кулебы по Крыму разоблачена украинской статистикой по полуострову – эксперт

29.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба лжет в своей статье, опубликованной в американском издании «Foreign Affairs», которая стала ответом на публикацию американских журналистов в этом же СМИ о том, что крымчане довольны воссоединением с Российской Федерации.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Денис Денисов.

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В материале под авторством Кулебы говорится, о «пытках» и «незаконных задержаниях» проукраинских активистов в Крыму, приводя в пример осужденного за подготовку теракта участника обмена между Украиной и Россией режиссера Олега Сенцова.

«Говоря о недовольных крымчанах, и опросах в Крыму, которые демонстрируют лояльную позицию подавляющего большинства населения Крыма к России, Кулеба как образец привел некого О. Сенцова, который по заявлению Министра иностранных дел Украины «предстал (в России) перед судом по надуманным обвинениям».

Видно, Кулеба не смотрел пресс-конференцию Сенцова после его обмена, на которой он признался, что обсуждал создание подрывных групп в Крыму», – отмечает Денисов.

Эксперт также напомнил, что в отчетах международных омбудсменов содержится немало критики в адрес украинской правоохранительной системы, но Кулеба увидел лишь «грубые нарушения прав человека в Крыму».

«Неудивительным выглядит, что Кулеба, видимо, никогда в глаза не видевший Доклады о ситуации с правами человека на Украине, публикуемые Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, сообщает, что в них содержатся сведения «о грубых нарушениях прав, о незаконных арестах и содержании под стражей, об исчезновении людей, о дурном обращении с заключенными, о пытках и внесудебных расправах в Крыму».

Следует подсказать министру, что приблизительно 80% этих документов занимают обвинения Украины, касающиеся «грубых нарушений прав человека, незаконных арестах и содержании под стражей, исчезновении людей, дурном обращении с заключенными, пытках и внесудебных расправах на Украине».

Опровергает Денисов также тезисы Кулебы о том, что Россия якобы завезла в Крым порядка трехсот тысяч жителей материковой части РФ, что повлияло на национальный состав в республике.

«По мнению украинского чиновника, Россия проводит целенаправленную политику, направленную на изменение демографической ситуации в Крыму, по мнению Кулебы, «140-300 тысяч граждан России были переселены в Крым» за последние шесть лет.

Открываем сайт Государственной службы статистики Украины, по их данным на 1 января 2014 года, в Крыму проживало 1.967.200. Сравниваем с показателями Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю на 1 декабря 2019 года – 1.911.818. Получается минус 55 с небольшим тысяч человек. Спрашивается, откуда Кулеба взял цифры 140-300 тысяч приехавших?», – резюмирует Денисов.