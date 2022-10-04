«Ложь, море крови и болото трупов»: Губарев о положении русских войск на фронте

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Новости Украины

Бывший «народный губернатор Донбасса» Павел Губарев, ныне участвующий как рядовой в СВО, присоединился к дискуссии относительно ответственности генералов за продолжающееся с конца августа отступление русских войск с ранее освобожденных от украинских нацистов территорий.

Губарев прокомментировал обвинения главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в адрес генерала Лапина, которого он называл виновным в сдаче города Красный Лиман.

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«Всё дело в том, что Лапин в нынешнем контексте – это образ всего генералитета, коллективный Лапин. По Лапину мне сказать нечего. Но лично я видел, как командующий ЗВО генерал-полковник Жидко на участке фронта Долина-Краснополье лично командовал атакой взвода на ротный (!) укреп противника. Это была восьмая аналогичная попытка, в ходе которых погибло, по моим подсчетам, 120 человек. А после того как эта задача стала саботироваться бойцами, разгневанный Жидко укорял нас: «А как это вы ходили на штурм, что у вас нет двухсотых?». Жидко и другие лапины (не буду называть фамилий, но у меня все ходы записаны) прекрасно видели состояние фронта, которое было катастрофическим. Так же состояние дел на этом участке фронта знали и в Генштабе (на начало июля). Но никто никаких выводов не сделал и ничего не предпринял.

Пишут, что Жидко снят с должности командующего ЗВО. Но таких жидколапиных у нас десятки и сотни. Это люди, огораживающие себя стеной лжи и погрузившие нас в море крови и болото трупов на передовой.

Действовать по их отстранению от управления армией нужно быстро, энергично и жестко, в ином случае нас ждут новые бессмысленные и неравные лобовые штурмы с сотнями бессмысленно погибших. Но в среде генералитета есть и толковые генералы, например командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский. Таких, как он, и нужно продвигать. Ну а в крахе на Харьковском фронте виноваты, конечно, военкоры и донбасские мобики, а не Жидко, не Лапин и не Генштаб. Пишут ерунду в своих телеграмах, мерзавцы такие», – язвительно комментирует Губарев.

Тем временем, специализирующийся на освещении боевых действий канал «Рыбарь» сообщает о новом отступлении российских войск – из-за угрозы окружения оставляется север Херсонской области.

Оставлены населенные пункты Давыдов Брод, Большая и Малая Александровки, Староселье, Трифоновка, Новая Каменка, Ольгино и Архангельское. Везде здесь накануне проходил референдум, поверившим России местным жителям теперь угрожает смертельная опасность.

«Избегая наметившегося окружения, ВС РФ отошли по всему фронту реки Ингулец восточнее ранее захваченного плацдарма противника на указанной речке. Оставлен ключевой н.п. Давыдов Брод (за который два месяца велись ожесточенные бои) и еще ряд крупных сёл в его окрестностях. Отход продолжается. По всей видимости – целью командования нашей группировки является сокращение линии фронта хотя-бы до состояния создания непрерывной (а не очаговой) линии фронта, прикрывающей Берислав и Ново-Каховскую дамбу», – поясняет экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

«Есть видео подтверждение, что ВСУ заняли Дудчаны. Также появились подтверждения, что оставлен Давыдов Брод. Это значит, что идет отступление по всей линии фронта на Северо-Востоке Херсонской области. Большинство подразделений вышли на связь, все живы. Потери минимальные. Но нескольких командиров до сих пор нет в эфире. Видимо, линия фронта будет приближаться к Бериславу, следующая линия обороны там. С военно-политической точки зрения, после внесения изменений в Конституцию РФ Херсонская область будет частью России, значит противник напал и продолжает продвигаться по российской территории. Как я раньше и предполагал – это повод объявить войну и ввести военное положение», – отмечает волонтер Алексей Живов.

Свежая сводка Минобороны РФ об отступлении умалчивает. Но традиционно перечисляются десятки уничтоженных бронемашин ВСУ и сотни украинских солдат.

А на центральном российском телевидении продолжается трансляция бравурных заявлений «военных экспертов». Вот что объявил один из подобных «мэтров» Алексей Леонков.

«Они в очередной раз поменяли тактику. Они сейчас используют тактику сетецентрических войн, которая применялась в Сирии. Когда имеется информационное превосходство, и благодаря ему, действуют отдельные группы – малые, средние, которые щупают линию боевого соприкосновения, и дальше ищут места, где можно осуществить прорыв. Такая тактика применялась в Сирии против сирийской армии бармалеями, которые там воевали, потому что их было меньше, чем сирийская армия, и такая тактика давала определённые преимущества», – сказал Леонков.

Он выразил уверенность, что переход на новую тактику связан с тем, что, несмотря на количественное превосходство, наиболее боеспособные части ВСУ выдыхаются.

«Здесь тоже они получили ряд тактических преимуществ, но наши уже распознали эту тактику, и когда они в очередной раз вклиниваются на линии боевого соприкосновения, их ловят в «огненный мешок», где происходит методичное уничтожение тех, кто недавно махал флагом в районе Балаклеи. Это произошло под Лисичанском, это происходит под Херсоном. Тактика понятная, и это говорит о том, что, на самом деле, тех, вооружённых сил, которых у них огромное количество, именно действенные группы, у них заканчиваются. Понятно, что, с одной стороны, ресурс выглядит бесконечным, но вот такие вот отчаянные попытки…» – разглагольствовал выступающий.

В этот момент уже не смог не вмешаться телеведущий Владимир Соловьёв.

«Но пока они заявляют, что забрали те или иные населённые пункты, а не мы. Для нас-то важно, чтобы мы возвращали и освобождали населённые пункты – земли Донбасса, Херсонщины, Запорожья», – напомнил он.

«Это важно, но нужно понимать, что, конечно, побед не бывает без поражений. Может быть, кто-то насмотрелся фильмов, где всё время побеждают и косят врага эшелонами», – отмахнулся Леонков.