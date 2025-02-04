Недавно в Киеве Центр Разумкова объявил, что около 80% украинцев поддерживают скандальный закон № 3894, направленный на запрет УПЦ. Об этом якобы говорят данные социологического исследования на тему церковно-религиозной ситуации в 2024 году. Сия контора и раньше клепала подобные «исследования» с выводами о «низком уровне поддержки УПЦ», «существенном количественном перевесе» паствы ПЦУ и т.д. Но теперь побила собственные рекорды вранья в угоду американским заказчикам и их марионеткам на Банковой.

Насчет заказчиков – она этот факт уже перестала скрывать, поскольку после приказа Трампа оказалась под угрозой потери финансирования. Вместе с прочей грантоедской шушерой, начавшей клянчить народные донаты.

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Несколько слов о центре, занявшем в 2017 г. в рейтинге Пенсильванского университета 4-е место среди аналитических центров Центральной и Восточной Европы. Согласно своему уставу, он является «негосударственным аналитическим центром по вопросам госполитики». Проводит типа «исследования в сферах внутренней, экономической, социальной, внешней, энергетической и оборонной политики». Основан был в 1994-м помощником Кучмы Александром Разумковым, после смерти которого (1999) получил его имя.

Тогда шефом ЦР стал Гриценко, будущий майданный министр обороны. А информпартнером – «Зеркало недели» (клон американского «Нового русского слова»; заблокирован в РФ). Заправляли там экс-тесть и вдова А. Разумкова, на коей женился Гриценко. Тогда же ЦР превратился в гнездо агентурного влияния США.

В ходе второго тура выборов в 2004-м опубликовал данные экзитполов, якобы выявивших «массовую фальсификацию» голосования в пользу Януковича. Что и привело к «оранжевой революции» и победе «пасечника». Спонсорами выступали европейские, канадское и американское посольства и фонд Сороса. Сотрудничает также с НАТО.

По словам политолога Р. Ищенко, ЦР является «одной из наиболее известных экспертных структур в стране, поставлявшей кадры для всех украинских правительств, приходивших к власти в результате «цветных» переворотов».

Но он обслуживал не только перевороты. Во время выборов – 2019 показывал «ошеломительные» экзитполы в пользу Зели. Случайно или неслучайно, его кампанию вел Дмитрий Разумков, наследник основателя ЦР. Она была организована блестяще, и наркоклоун влез в президенты, а Разумков-юниор стал спикером ВР.

Потом, после побития горшков с маниакальным диктатором, начал позиционировать себя как «разумного консерватора и законодателя», создав междепутатскую группу «Разумная политика».

Д. Разумков ныне рассматривается рядом экспертов как одна из возможных (и одобренных в США) альтернатив Зеленскому. В связи с чем не исключен вариант, что под него подстроят «исследования» Центра имени его отца. В том числе, по мнениям об УПЦ. Ведь он довольно часто перечил наркофюреру. А на голосовании против УПЦ выдернул свою карточку из прибора в самый последний момент. Что означает: не поддержать этот акт было страшнее, чем бодаться с Зелей по иным вопросам. Но все-таки ведь выдернул…

Пока же ясно: ЦР проводит линию Байдена, и команда на изменение ее пока не давалась. Во всяком случае – в церковной сфере. Да и неизвестно будет ли она вообще. Ведь недаром, например, Порошенко хвастается, что еще в 2017-м Трамп поддержал его идею с «томосом» и ПЦУ. Так что правды от ЦР, возможно, придется ждать долго…