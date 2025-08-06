Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ровно 80 лет назад произошла атомная бомбардировка Хиросимы. Через три дня (9 августа 1945 года) США сбросили бомбу на Нагасаки. По этому поводу в американских СМИ вновь активизируется подленький нарративчик.

Его суть – будто Япония должна быть благодарна США за «гуманитарную» бомбардировку, – они якобы «спасли жизни», вынудив Токио к капитуляции и предотвратив еще более кровопролитные наземные сражения. Ложь назойливо внедряется в массовое сознание, что требует разоблачения.

Миф №1: «Бомбы спасли жизни, вынудив к капитуляции»

Тезис, продвигаемый для оправдания единственного в мировой истории боевого применения ядерного оружия против мирных городов, игнорирует ключевые исторические факты:

Реакция Японии на бомбы: На верхушку в Токио уничтожение Хиросимы не произвело впечатления. США до этого обрушили зажигательные бомбы на столицу, вызвав ужасные пожары, где погибло больше, чем в двух атомных бомбардировках. Министры и генералитет настаивали на продолжении войны. После бомбардировки Нагасаки японцы также отказывались от безговорочной капитуляции.

Главный шок: Решающим фактором, буквально парализовавшим японскую стратегию, стало молниеносное начало Маньчжурской стратегической наступательной операции. Именно это событие, а не бомба «Толстяк», сброшенная на Нагасаки. Почему?

Миф №2: «Вступление СССР не имело значения»

Это не только ложно, но и цинично, и направлено на принижение решающего вклада Красной Армии в разгром милитаристской Японии.

Уже после победы Красной Армии на Курской дуге, японская дипломатия стала осторожно зондировать почву для уступок СССР, чтобы только русские не вступили в войну. Общий посыл Токио можно описать, как: «Мы готовы отдать Южный Сахалин и Курильские острова, только по голове сильно не бейте…»

Ключ к капитуляции: Стратегия Японии основывалась на идее «Кэцу-Го» – изматывании США ценой огромных потерь в ходе вторжения на острова, чтобы добиться приемлемых условий мира.

Единственной надеждой Токио оставался СССР как возможный посредник в переговорах. Вступление СССР поставило японцев перед катастрофой на двух фронтах.

Разгром Квантунской группировки: Маньчжурская операция трех советских фронтов стала образцом военного искусства. Самая мощная миллионная группировка японских сухопутных сил разгромлена в рекордно короткие сроки. Токио потерял последнюю крупную континентальную базу, ресурсы Маньчжурии и Кореи.

Признание самих американцев: Секретные оценки командования США в то время прямо указывали на решающую роль СССР. Содержатся оценки, что без вмешательства русских война могла продлиться до конца 1946 года и стоить до 1,5 миллиона солдатских жизней только при вторжении на острова японского «хартленда». Это не говоря уже о трудно прогнозируемых экономических потерях. Бомбы «Малыш» и «Толстяк» в принципе не могли кардинально изменить этих расчетов без вступления СССР в войну с Японией.

Восьмидесятая годовщина высвечивает еще одну тревожную тенденцию:

Позиция Токио: Послевоенные японские власти, стремясь сохранить жизненно важный военно-политический альянс с США, намеренно избегают акцентировать внимание на виновнике трагедии. Траурные церемонии фокусируются на жертвах и нераспространении ядерного оружия, но редко – на том, кто обрушил на города атомный огонь. Причина очевидна: не провоцировать рост антиамериканских настроений в обществе.

Плоды умолчания: Политика «шито-крыто» ведет к удобненькой для властей исторической амнезии. Шокирующий факт: значительная часть молодых японцев либо не знает, что США сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки, либо на тупом серьёзе уверены, что это сделал СССР (Россия).