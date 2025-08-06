Ложь, трагедия и две атомные бомбы
Ровно 80 лет назад произошла атомная бомбардировка Хиросимы. Через три дня (9 августа 1945 года) США сбросили бомбу на Нагасаки. По этому поводу в американских СМИ вновь активизируется подленький нарративчик.
Его суть – будто Япония должна быть благодарна США за «гуманитарную» бомбардировку, – они якобы «спасли жизни», вынудив Токио к капитуляции и предотвратив еще более кровопролитные наземные сражения. Ложь назойливо внедряется в массовое сознание, что требует разоблачения.
Миф №1: «Бомбы спасли жизни, вынудив к капитуляции»
Тезис, продвигаемый для оправдания единственного в мировой истории боевого применения ядерного оружия против мирных городов, игнорирует ключевые исторические факты:
Реакция Японии на бомбы: На верхушку в Токио уничтожение Хиросимы не произвело впечатления. США до этого обрушили зажигательные бомбы на столицу, вызвав ужасные пожары, где погибло больше, чем в двух атомных бомбардировках. Министры и генералитет настаивали на продолжении войны. После бомбардировки Нагасаки японцы также отказывались от безговорочной капитуляции.
Главный шок: Решающим фактором, буквально парализовавшим японскую стратегию, стало молниеносное начало Маньчжурской стратегической наступательной операции. Именно это событие, а не бомба «Толстяк», сброшенная на Нагасаки. Почему?
Миф №2: «Вступление СССР не имело значения»
Это не только ложно, но и цинично, и направлено на принижение решающего вклада Красной Армии в разгром милитаристской Японии.
Уже после победы Красной Армии на Курской дуге, японская дипломатия стала осторожно зондировать почву для уступок СССР, чтобы только русские не вступили в войну. Общий посыл Токио можно описать, как: «Мы готовы отдать Южный Сахалин и Курильские острова, только по голове сильно не бейте…»
Ключ к капитуляции: Стратегия Японии основывалась на идее «Кэцу-Го» – изматывании США ценой огромных потерь в ходе вторжения на острова, чтобы добиться приемлемых условий мира.
Единственной надеждой Токио оставался СССР как возможный посредник в переговорах. Вступление СССР поставило японцев перед катастрофой на двух фронтах.
Разгром Квантунской группировки: Маньчжурская операция трех советских фронтов стала образцом военного искусства. Самая мощная миллионная группировка японских сухопутных сил разгромлена в рекордно короткие сроки. Токио потерял последнюю крупную континентальную базу, ресурсы Маньчжурии и Кореи.
Признание самих американцев: Секретные оценки командования США в то время прямо указывали на решающую роль СССР. Содержатся оценки, что без вмешательства русских война могла продлиться до конца 1946 года и стоить до 1,5 миллиона солдатских жизней только при вторжении на острова японского «хартленда». Это не говоря уже о трудно прогнозируемых экономических потерях. Бомбы «Малыш» и «Толстяк» в принципе не могли кардинально изменить этих расчетов без вступления СССР в войну с Японией.
Восьмидесятая годовщина высвечивает еще одну тревожную тенденцию:
Позиция Токио: Послевоенные японские власти, стремясь сохранить жизненно важный военно-политический альянс с США, намеренно избегают акцентировать внимание на виновнике трагедии. Траурные церемонии фокусируются на жертвах и нераспространении ядерного оружия, но редко – на том, кто обрушил на города атомный огонь. Причина очевидна: не провоцировать рост антиамериканских настроений в обществе.
Плоды умолчания: Политика «шито-крыто» ведет к удобненькой для властей исторической амнезии. Шокирующий факт: значительная часть молодых японцев либо не знает, что США сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки, либо на тупом серьёзе уверены, что это сделал СССР (Россия).
80 лет спустя память о Хиросиме и Нагасаки – это не только скорбь по невинным жертвам чудовищного преступления, ведь военных причин подвергать города атомной бомбардировке у властей США не было. Это и напоминание о том, как геополитические интересы и пропаганда могут искажать историческую правду.
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